Росен Гергов ще дирижира „Евгений Онегин“ от П.И.Чайковски в Държавна опера-Стара Загора

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестро Росен Гергов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Диригентът с богата международна кариера Росен Гергов от днес репетира с оркестъра на Държавна опера-Стара Загора операта „Евгений Онегин“ от П.И.Чайковски.

Спектакълът е на 19 март от 19 часа в Държавна опера-Стара Загора. Участват солистите Емилия Джурова /Татяна/, Даниела Дякова /Олга/, Добринка Койнова /Ларина/, Тереза Бракалова /Филипевна/, Валери Турманов /Евгений Онегин/, Николай Моцов /Ленски/, Ивайло Джуров /Княз Гремин/, Живко Добрев /Зарецки/, Стоян Буюклиев /Трике/, оркестър, хор и балет на Държавна опера-Стара Загора.

Операта „Евгений Онегин” е може би най-играното руско заглавие в 100 годишната история на Старозагорската опера. За първи път шедьовърът на П. И. Чайковски е поставен в Стара Загора през 1952 година, а последната постановка е с премиера през 1973 година.

50 години по-късно Старозагорската опера представи великолепието на руската класика в нов оригинален прочит. Предизвикателството реализира ентусиазиран и вдъхновен екип - режисьор Славчо Николов, сценография и костюми Гендони, хореография и пластика – Ромина Славова и Марсело Молина. С „Евгений Онегин“ бе открит Фестивалът на оперното и балетно изкуство в Стара Загора през ноември 2023 г.

В постановката режисьорът Славчо Николов предава съвременни внушения на вечните теми за любовта, приятелството, верността, вложени в гениалните стихове на Пушкин и музиката на Чайковски.

„В нашия спектакъл основната тема е в пропуснатите възможности, да се замислим какво ни се предоставя от съдбата, как го приемаме за даденост - не го ценим и не го пазим. И когато го изпуснем започваме да страдаме за това, което сме изгубили. Затова темата на спектакъла е „Няма по-голям Ад от ада на пропуснатите възможности“. Така е и с нашите герои, всеки един от тях пропуска възможността си да се зарадва на това, което му е дадено. Онегин заради своята суета и его, Ленски заради прекалена скромност, Олга от кокетност, Ларина в послушание към догмите на семейството. Татяна и Гремин са тези, които се радват на момента, на това, което имат и притежават. И не случайно Татяна запазва честността си до край, тъй като тя успява да се наслади на това, което и притежава…” – споделя режисьорът Славчо Николов.

Искрящ акцент в постановката са оригиналния сценичен дизайн и изобилието от багри и лукс в костюмите, които са създадени от художника Гендони:

„Когато създавах декора на операта „Евгений Онегин“ исках да направя личен и оригинален прочит на културната амалгама на Пушкиновата епоха. Исках да обгърна сцената с топлината на руски шал. Потопих в тази мекота имперската белота на семпла класицистична колонада, която с изпъкналата страна на елипсовидно подредените колони да прикани щастливите от плодовете на своя труд селяни в дома на господарката Ларина. Семплата архитектура на декора оставя въздух за богатата цветност на костюмите, отразяваща емоционалната широта на руската провинция…”

Диригентът Росен Гергов (1981) печели широко международно признание, както за изявите си на концертния подиум, така и на оперната сцена, с репертоар от Моцарт до творби от нашето съвремие.

Росен Гергов завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков” в София с пиано в класа на Милка Митева, учи и кларинет при Борислав Йоцов, взима уроци по дирижиране при Михаил Ангелов. Продължава специализацията си по дирижиране в Университета за музика и изящни изкуства във Виена при Леополд Хагер и при Сейджи Озава, който го кани на Музикалния фестивал в Тангълууд. След дипломирането си дирижира Симфоничния оркестър на Австрийското радио и телевизия. До 2009 г. е асистент-диригент на Tonkünstlerorchester – Долна Австрия.

Той е лауреат на първия Международен конкурс за диригенти „Евгений Светланов“ през 2007. Година по-късно е номиниран за награда „Грами“ за запис на произведения от Дейвид Чески със Симфоничния оркестър на NorrlandsOperan. Има записи за Би Би Си, Баварското радио, Австрийското радио и телевизия, БНР.

Заемал поста главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио (2016 – 2017), той продължава силната си връзка с българските оркестри и оперни театри като гост-диригент на Софийската филхармония и Софийската опера, Врачанската филхармония, Държавна опера – Варна, Плевенската филхармония, Държавна опера – Русе, макар че живее в чужбина.

Росен Гергов активно работи в Япония с редица оркестри като Tokyo New City Orchestra, Филхармоничния и Симфоничния оркестър на Токио, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Симфоничните оркестри на Осака, Киото, Хирошима и Сапоро, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra – Осака, Филхармонията на Нагоя. Дирижирал е също Китайския национален симфоничен оркестър и Симфоничния оркестър на Съчуан.

В цяла Европа той е свирил с Бамбергските симфоници, Германски симфоничен оркестър – Берлин, Люксембургската филхармония, Националния оркестър на Монпелие, Симфоничния оркестър на Астурия, Шотландския камерен оркестър, SWR Symphonieorchester, Симфоничния оркестър и Шотландския симфоничен оркестър на Би Би Си, „Ансамбъл Модерн” и „Клангфорум” – Виена, Симфоничния оркестър на Оденсе, Виенския симфоничен оркестър, Полския национален радиооркестър – Катовице, Държавна филхармония „Падеревски”, Noord Nederlands Orkest и др.

Наред с традиционните заглавия, голяма роля в кариерата на Гергов на оперната сцена са интерпретациите му на съвременни творби.

Със своите трима синове, вече признати солисти: цигуларят Кай Гергов, виолончелистът Рей Гергов и пианистът Лео Гергов концертират заедно с Плевенската филхармония (участват в Международния фестивал „Софийски музикални седмици”) и с оркестъра на Държавна опера – Варна.