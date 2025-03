„В редакцията“ на Роман Бондарчук представя дезинформацията под формата на сатира

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Роман Бондарчук в превод на Татяна Петкова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Балканският конкурс на София Филм Фест по традиция включва 12 от най-успешните филми от региона, които ще бъдат оценявани от жури в състав: украинския сценарист и режисьор Роман Бондарчук, австрийския продуцент Оливер Нойман и филмовия критик Петя Александрова

„В редакцията“ е втори игрален филм на украинския режисьор Роман Бондарчук, който е известен като автор на документални филми. Той поднася историята под формата на медийна и политическа сатира, в която изопачаването на информацията е основата на създаване на нов свят. След като става свидетел на палеж, главният герой се опитва да привлече вниманието на медиите, но усилията му се оказват безполезни и се забърква в абсурдна ситуация с провинциален сайт за сензации. Заснет непосредствено преди руската инвазия и завършен в разгара на войната, без почти никаква пряка връзка със сраженията и въпреки това изключително актуален, филмът улавя изплъзващата се човечност, която в тази кошмарна реалност неизбежно е заложена на карта. Роман Бондарчук ще представи филма си пред софийската публика и ще участва в дискусия след прожекцията. Той също така е и член на Балканското жури на фестивала

Роман Бондарчук завършва Киевския държавен институт за театър, кино и телевизия. Негов преподавател е Юрий Иленко – един от основателите на поетичната школа в украинското кино. Създател е на множество късометражни и документални филми, както и на музикални клипове. Пише проза, занимава се с изобразително изкуство. Носител е на награди от национални и международни филмови фестивали. Сред по-известните му филми са Вулкан, Кафене „Воаяж“, Евромайдан. Груба версия и Украински шерифи.



ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ

2007 Възпоменателен ден (Commemoration Day) – къс.

2014 Евромайдан. Груба версия (Euromaidan. Rough Cut) – док.

2015 Украински шерифи (Ukrainian Sheriffs) – док.

2015 Диксиленд (Dixie Land) – док.

2018 Вулкан (Volcano)

2021 Теофипол посреща гости (Teofipol Welcomes Guests) – док., къс.

2024 В редакцията (The Editorial Office)

Филмът „В редакцията“ е включен в програмата „Двигателят на истината“ на 29-ия София Филм Фест .