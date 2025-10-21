Адриана Велчева- Авиор: "Родовата астрология е скъпоценно знание"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Адриана Велчева- Авиор, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Родовата астрология е различна гледна точка към астрологията, скъпоценно знание, носещо радост и щастие на всеки един от нас. Родът създава своите деца и на астрологичен принцип. Цялостното изучаване на комуникацията между двете системи: родова и астрологична е огромен труд, но някои изводи се налагат още с опознаването на най-характерните, типични черти на родените под определено съзвездие.

Родът и семейството ни в живота са система, от която произлизаме и сме част. Не случайно се раждаме точно в това семейство (род) под определен слънчев знак (това е нашата зодия) и други планети в нашата така наречена натална карта.

Родителите ни, баби, дядовци и предци ни поставят определени задачи в нашия живот. Проучването на родовата система, която притежава своя собствена интелигентност, логика, закони и структури е с цел да разберем нуждите на нашия род, неговите стойности, които той завещава на себе си и на своите членове.

Родовата астрология има силата да отговори на въпросите, които всеки от нас си задава в определени етапи от живота си като: Защо нищо не ми се получава, сякаш съм в омагьосан кръг? Защо се повтарят събития и случки в моят живот? Защо не мога да намеря сродната си душа, подходящият партньор за мен? Защо не мога да открия своето призвание, своята професия и мисия?

Тъй като всеки член на рода, волно или неволно, осъзнато или не, прави своите грешки и нарушава баланса в семейството и рода, целта на родовата астрология е да разбереш каква е твоята роля и мисия в това семейство. Като продължение на рода, всеки от нас е част от пъзела, парченцето, което идва да изиграе много важна роля. Например да коригира дисбаланса в системата и да направи нейното устойчиво развитие за себе си и поколенията напред (децата). Родовата система попълва своите редици като извиква необходимите хора, за да реализират повелите на родовите програми и задачи. Затова родът се нуждае от различни като нрав и темперамент хора, с различни таланти и възможности.

Препоръчвам това знание на всеки, който е тръгнал на пътешествие към опознаването на себе си! Всички сме на този път и чрез родовата астрология, можем да разберем до къде сме стигнали. Тя ни помага да погледнем къде се намираме в проявлението на "+" и "=", какво е посланието на рода към нас, личните канали за приемане и предаване на информация.

Това е изключително дълбоко преживяване, в това да разберем точно и ясно следното: За какво си дошъл и каква е причината да си в този род; Каква е мисията, значимостта и приноса в семейството и обществото; Какъв е дара на предците ти; Каква е твоята роля в родовата система, в която си се родил; Какви са твоите задачи, награди и дарби; Какво до момента си успял да свършиш и трансформираш и какво ти остава; Да погледнеш къде се намираш в проявлението на положителните или на отрицателните ти качества; Посланието на рода към теб; Лични канали за приемане и предаване на информация.

Препоръчвам ви това пътешествие на съществуването, което остава за нас лично и което може да се препрочита в различни периоди на живота. Ако желаеш и ти да научиш всички тези неща, да поемеш отговорност и да живееш живота си в изобилие, любов, радост, щастие и светлина ще бъда изключително щастлив да ти дам тази толкова ценна и полезна информация за теб!

Адриана Велчева – чаровната участничка в „Ергенът“ и нейната мисия: Астрологията, като път към себе си и рода. Адриана Велчева е на 30 години от град София! Завършила е професионалното си обучение по Астрология “Мастър клас” в академията Astrology and Beyond град София!

През последните 2 години активно провежда консултации,в които напълно отдава любовта си към хората и желанието и да им помогне да се свържат с висшето си Аз и да се завърнат към себе си! Една нейна голяма страст е пътуването и докосването с различни култури по Света ! Живяла е на различни места и е попивала от енергията и гледната точка на различни хора! “Вярвам,че България е силен енергиен център и рода ни има силна духовна мисия!”- казва тя.

След като плени зрителите с харизмата си в риалити формата „Ергенът“, Адриана Велчева продължава да се развива и извън екрана – този път като вдъхновяващ глас в света на астрологията. Сертифициран астролог с модерен, психологически подход, Адриана вярва, че истинската трансформация започва с дълбоко себепознание. Нейният нов проект е фокусиран върху родовата астрология – уникално направление, което изследва влиянието на родовите модели, травми и предавани през поколенията уроци върху личния път на човека.Посочва даровете и талантите,които носим,като наследство и само чакат да бъдат открити и използвани в земният път!

Чрез този подход тя помага на хората да разпознаят и осъзнаят повтарящи се житейски сценарии, наследени от предците, и да прекъснат несъзнателни цикли, които им пречат да се развиват. „Вярвам, че в корена на много от нашите предизвикателства стоят неразрешени родови истории. Когато ги осветим чрез астрологията, можем да ги излекуваме и да освободим както себе си, така и бъдещите поколения“, казва Адриана.

В рамките на този проект, Адриана и нейният екип създават специализирана онлайн платформа, в която всеки желаещ ще може да поръча своята лична родова астрологична карта. Сайтът ще предлага персонализирани астрологични анализи, базирани на данни за рождената карта и родовата линия, поднесени по достъпен и разбираем начин.

Освен това, Адриана подготвя поредица от онлайн лекции, обучения и уебинари, чрез които желае да направи родовата астрология достъпна за по-широка аудитория. Съчетавайки автентичност, професионализъм и духовна дълбочина, Адриана Велчева не просто продължава да бъде разпознаваемо лице – тя се превръща в символ на ново поколение осъзнати жени, които използват популярността си, за да вдъхновяват и лекуват.