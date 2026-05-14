„Родени в Антарктида: Шест — Неразказаната история за неочаквано раждане на неизследван континент“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Хосе Мануел Валадарес и Любов Костова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Като част от програмата „Дипломация в областта на науката, технологиите и иновациите“, Софийският фестивал на науката организира една изключителна среща с науката чрез разказа на Хосе Мануел Валадарес Солис, един от само единадесетте души в света, родени в Антарктида.

Хосе Мануел Валадарес е научен популяризатор и основател на фондация „Коренните антарктици“. Неговата презентация на Софийския фестивал на науката ще разкаже малко позната глава от историята на антарктическия континент: история за оцеляване в една от най-екстремните среди на планетата, подчертавайки както крехкостта на живота, така и ограниченията на политическото планиране. Това човешко свидетелство отново ще събере испанци и българи около Антарктида, една от най-видните области на научно сътрудничество между нашите две страни.

Антарктида често е описвана като „бяло петно“ на картата – единственият континент без суверенна собственост, управляван от Антарктическия договор. И все пак зад тази правна рамка се крие малко позната глава от човешката история. Само единадесет души са се раждали на Антарктическия континент – най-екстремната и геополитически уникална територия на Земята.

Между 1978 и 1984 г. Аржентина и Чили изпращат бременни жени в антарктически изследователски бази като символични стратегии за суверенитет по време на напрегнат геополитически период. Тези инициативи по-късно са критикувани в международен план и оттогава на континента не са се случвали раждания. За разлика от тези действия, водени от държавата, раждането на Валадарес е напълно непланирано. Неговата история отразява по-дълбок парадокс в историята на Антарктика. Баща му, полковник от аржентинската армия с десетилетия антарктически операции и многобройни командировки по целия континент, публично се противопоставя на използването на семействата и бременностите като политически инструменти поради свързаните с това рискове – но собственият му син се превръща в живото въплъщение на тази оспорвана политика. Майка му, за разлика от това, вярва, че Антарктика притежава символична сила, която „избира“ родените под нейното небе – убеждение, което оформя емоционалното и личното измерение на неговата идентичност.

Чрез личен разказ и исторически анализ, тази лекция изследва Антарктика като уникална природна лаборатория, където се пресичат науката, геополитиката, гражданството и международното сътрудничество. Тя повдига фундаментални въпроси за суверенитета, глобалното управление и човешкото присъствие в екстремни условия.

Хосе Мануел Валадарес е шестото и единственото непланирано раждане сред тях. Раждането му се е случило по време на 48-часово официално посещение за инспекция след опустошителен пожар, който е унищожил голяма част от аржентинската база Есперанса. Ражда се преждевременно в шестия месец в наскоро повредено съоръжение без болнична инфраструктура – ​​човешко събитие, което никое правителство не е планирало. Оцеляването му в една от най-екстремните среди на Земята подчертава както крехкостта на живота, така и границите на политическите амбиции. Хосе Мануел Валадарес е комуникатор на науката, разказвач и публичен оратор, работещ на пресечната точка на антарктическото наследство, геополитиката и общественото ангажиране с науката. Основател на Фондация Native Antarcticans, инициатива, посветена на документирането на историята на човешките раждания в Антарктика и насърчаване на общественото разбиране за уникалното научно, културно и геополитическо значение на континента. Валадарес е развил международна кариера в медиите, телевизията и разказването на истории в Съединените щати и Европа, като продуцира и представя телевизионно съдържание и публикува статии в испаноезични медии в Съединените щати.

Това събитие е вдъхновено от книгата „Антарктида – история, природа, български полярници“ на Иглика Трифонова и проф. Христо Пимпирев. На фестивала ще можете да закупите книгата и след разговора можете да получите автограф.

Събитието ще се проведе на испански език с превод на български в партньорство с Посолството на Испания и Българския антарктически институт