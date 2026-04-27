Роберто Руменов, свирил в Саграда Фамилия, ще изнесе соло рецитал в София
На 28 април от 19.00ч. в Дом на културата "Средец"
Публикувано на 27.04.2026
На 28 април от 19.00ч. в Дом на културата "Средец" ще се проведе концерт от афиша на Sofia Nocturnal Music Festival, който е последен от основната фестивална програма. Предстои соло рецитал на Роберто Руменов. Младият пианист е подготвил изцяло Шопенова програма.
"Всеки пьт, когато имаме щастието да слушаме Роберто у дома, при pegkume му заврьщания, неминуемо се впечатляваме от невероятното му израстване kamo пианист. Убедени сме, че така ще бъде и утре", споделят организаторите в социалните мрежи.
Выв втората част ще се включат още двама млади музиканти Йоанна-Лора Василева /пиано/ и Валентин Тодоров / акордеон/.
Концертьт ще премине под надслов “Среща с клавиатурите”, а билети ще намерите на bilet.bg
Роберто Руменов завършва RCSMM, Мадрид, Испания. Три пъти солист на различни оркестри в Испания, концертите от Брамс № 1 и Шопен № 2. Участието му в редица концерти и телевизионни изяви, три пъти солист на оркестри в Испания, включително: 2013-2016 - 2 самостоятелни концерта в Палма де Майорка -2016 г. - участие в ТВ предаването "Sal i Llum" с 6 постановки; 2016 - участие в музикален филм за България в същото предаване; 2020 - записи с Испанския национален младежки оркестър; 2020 г. - турне на 14 концерта в Испания и един концерт във Варшава, Полша, като носител на 1-ва награда и 4 специални награди от конкурс в Аликанте, Испания; 2021 - участие в два концерта в рамките на шестия фестивал „Talent Summer Music & Opera Festival” в Бреша, Италия. В Teatro Monumental de Madrid изпълнява един от етюдите- картини на Рахманинов Oпус 39 като бис.