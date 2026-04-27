Роберто Руменов, свирил в Саграда Фамилия, ще изнесе соло рецитал в София

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с пианиста Роберто Руменов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 28 април от 19.00ч. в Дом на културата "Средец" ще се проведе концерт от афиша на Sofia Nocturnal Music Festival, който е последен от основната фестивална програма. Предстои соло рецитал на Роберто Руменов. Младият пианист е подготвил изцяло Шопенова програма.

"Всеки пьт, когато имаме щастието да слушаме Роберто у дома, при pegkume му заврьщания, неминуемо се впечатляваме от невероятното му израстване kamo пианист. Убедени сме, че така ще бъде и утре", споделят организаторите в социалните мрежи.

Выв втората част ще се включат още двама млади музиканти Йоанна-Лора Василева /пиано/ и Валентин Тодоров / акордеон/.

Концертьт ще премине под надслов “Среща с клавиатурите”, а билети ще намерите на bilet.bg