Роберто Ораци и Винченцо Филипо: Работихме специално за музиката към филма ни "Лоши учители"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с режисьора Роберто Ораци и актьора Винченцо Филипо, разположено в звуковия файл под главната снимка!

И тази година в рамките на Международния Фестивал - София Филм Фест Италия отново участва с едно от най-новите си филмови произведения.

Филмът „Лоши учители“ изследва паралелния живот на Фуоко в детството му, белязан от травма, която кара героя да мълчи в продължение на много години. След дълго пътуване, благодарение и на подкрепата на асоциацията „Промени играта“, Фуоко решава да разкаже историята си. Неговото свидетелство е от решаващо значение не само за осъждане на насилието, но и за повишаване на осведомеността относно значението на подкрепата за жертвите, както и за необходимостта от наказване на извършителите.

Роберто Ораци е смятан за важна фигура от съвременната италианска кино панорама, който поставя силен акцент върху сенчестите страни от човешката природа и социалните проблеми.

Роберто Ораци започва кариерата си през 1990 г. като асистент-режисьор в сектор Кино и телевизия. През 2001 г. прави късометражния филм "ПРОДАВАЧИ". От 2008 г. работи върху документални филми на социална тематика.

Филмография:

2008 H.O.T. Трафик на човешки органи

2010 До Мао и до Лува. Историята на един търговец на книги

2012 Защо да се съпротивлявате

2016 Пожелавам ти дете

2017 InsideOutside.