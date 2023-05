Роберто Аланя и Александра Кужак преди дебюта си в София: "Операта е илюзия"

Your browser does not support the audio element.

"Ще направим съвместен проект с Найден Тодоров. Той умее да предразположи певците, както трябва". Това споделиха Роберто Аланя и Александра Кужак броени минути след първата им репетиция със Софийската филхармония преди концерта им тази вечер, 26 май, в зала 1 на НДК.

"Аз съм Роберто Аланя заради музиката", подчертава Роберто Аланя. "Операта е илюзия. Не блестя с физически качества, но с нея съм бил супергерой, крал, Одисей, Ал Капоне. Същото е и със съпругата ми, тъй като тя е Чо-Чо Сан, Адина, Тоска", признава световноизвестния оперен певец. Според Аланя, "трябва да съм влюбен в произведението, а не само в героя си".

"Много е лесно да си на сцената и да имаш всички съставки за едно музикално ястие", заяви Александра Кужак. Тя си припомни най-романтичния момент извън светлините на прожекторите, който преживява със своя съпруг и сценичен партньор. "Роберто ме помоли да се омъжа за него 10 дни, след като се запознахме. Пътуваме във влака от Лондон към Париж. Той отвори шампанско и ми поиска ръката. Мислех, че се шегува". От своя страна Аланя допълни, че "на рождения ми ден след 100-ното ми представление във Виенската Щатсопер. Тогава най-романтичният подарък, който ми поднесе Александра, е новината, че ще ставам отново баща".

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с Роберто Аланя и Александра Кужак в превод на Ангелина Александрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Концертът е съвместна продукция на Софийската филхармония и Националния дворец на културата и е включен в афиша на 54-тия Международен фестивал "Софийски музикални седмици". Билети ще откриете на касата на зала "България", на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

Програмата тази вечер включва следните произведения:

Джакомо Пучини - "Tu, tù, amore? Tu?!" - Дует на Манон и Грийо из операта "Манон Леско"

Джакомо Пучини - Интермецо от операта "Манон Леско"

Жак Фроментал Халеви - "Rachel, quand du Seigneur la grâce tutélaire" - Ария на Елеазар из операта "Еврейката"

Джакомо Пучини - Ария на Тоска (Vissi d'arte) из ІІ д. на оп. "Тоска" (Молитвата на Тоска)

Джакомо Пучини - "La tregenda" от операта “Вилиси”

Джакомо Пучини - "Bimba bimba non piangere" - Дует на Чо-Чо-Сан и Пинкертон из операта "Мадам Бътерфлай"

Умберто Джордано - "Vicino a te s'acqueta" - Дует на Мадалена и Андре из операта "Андре Шение"

Руджиеро Леонкавало - Интермецо от операта "Палячи"

Франческо Чилеа - Ария на Адриана от операта "Адриана Лекуврьор" - "Ecco, respiro appena, Io son l’umile ancella"

Руджиеро Леонкавало - Ариозо на Канио (Vesti la giubba) от първо действие на операта "Палячи"

Пиетро Маскани - Интермецо из оп. "Селска чест"

Пиетро Маскани - "Tu qui, Santuzza?" - Дует на Сантуца и Туриду из операта "Селска чест"