Днес „Ритмите на Бразилия и Балканите“ покоряват София с ансамбъл “Синергия 3"

Днес, 30 юни (петък) от 19 ч. в Камерна зала “България” ще гостува ансамбъл Трио Synergia 3 в рамките на 54-тото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици". Програмата на състава включва стандартни репертоарни произведения на бразилски композитори за класическа музика, като Ейтор Вила-Лобос, Патапио да Силва и Жоаким Каладо, както и произведения на сръбските автори Марко Тайчевич и Божидар Боки Милошевич.

В момента този ансамбъл работи върху жизненоважна мисия за създаване на нов репертоар, съчетаващ музикалната традиция на класическите бразилски автори и утвърждаването на произведенията на сръбските автори и художници и същевременно да поддържат традицията и значението на бразилските автори, но и да представят и доближат слушателите до балканската музикална традиция и култура.

Синергия има дълга и успешна концертна традиция, където освен стандартния репертоар за класическа музика, ансамбълът изпълнява гъвкава и визионерска роля, като изследва обработката на съществуващи шедьоври в нови аранжименти и отваря шанса на изключителни млади артисти да достигнат до своето артистично изразяване, разширяват репертоарния си речник и утвърждават свежия си талант на международната сцена. Sinergia3 през 2023 г. е естествено продължение на тази традиция, в която от създаването си през 1997 г. има в редиците си международни музикални звезди като световноизвестния Неманя Радулович, цигулка, Един Карамазов, лютня и китара; Ясминка Станчул, пиано (Виена); Деян Синадинович, пиано (FMU Белград), Жарко Перишич (Виена/Загреб); Лаура Левай Аксин, флейта (Нови Сад) и Милан Милошевич, кларинет (Канада) и др.

Комбинирайки звуковата съвместимост и синергията на флейта, пиано и кларинет, музикантите предлагат вълнуваща комбинация от различни звучности и смесват звуковия тембър на трите различни инструмента; два от семейството на духовите инструменти: флейта и кларинет с използването на опростени хармонии и преливащи цветове на пианото.

Техният проект има за цел да покаже синергията на бразилската и балканската музика, като се фокусира върху автентичността на орнаментите в традиционната народна музика и нейните световноизвестни автентични ритми. Програмата на проекта „Ритми на Балкани и Бразилия“, ще представи най-известните произведения на бразилски и сръбски автори, които съдържат елементи от европейски класически стил и традиционна музика с етнически и фолклорни мелодии на Балканите и Бразилия.

Ейтор Вила-Лобос, един от най-известните бразилски композитори, диригент, виолончелист и китарист – е описан като „уникална творческа личност в бразилската музика на 20-ти век“. До смъртта си през 1959 г. той написва над 2000 произведения, вокални, и инструментални, камерни и оркестрови. Неговото творчество и музика са повлияни от бразилската фолклорна музика и стилистични елементи от европейската класическа традиция, илюстрирани с примера на неговата пиеса "Choros No. 2" за флейта и кларинет. Произведението "Ciclo Brasileiro" - е един от най-важните приноси на Вила-Лобос в музикалната литература за пиано. Състои се от четири части, две от които ще бъдат изпълнени в предложената от нас програма: „Plantio do caboclo“ и „Danca do Indio Branco“. 1 част, Plantio do caboclo – мелодия, подобна на химн, която хипнотизира.

Движение, Danca do Indio Branco - "Танцът на белия индианец" - Вила Лобос го описва като свой музикален портрет - препратка към себе си като бял индианец. Тази позиция е умишлено по-екзотична от останалите в поредицата, които имат за цел да впечатлят слушателя, а не да го трогнат. И двете мелодии съдържат автентични бразилски фолклорни ритми и елементи от традиционни бразилски песни.

Жоаким Антонио да Силва Каладо (1848-1880) композитор и флейтист. Един от създателите на хоровия жанр в музиката. Той беше известен с лекотата си на импровизация. Да Силва е автор и съавтор на много хорове и нов начин за интерпретиране на бразилска музика и танци - лудус, валсове и полки, които ще ви представим чрез неговата пиеса "Lundu Caracteristico", аранжирана за флейта и пиано.

Патапио Да Силва (1881-1907) композитор и флейтист. Корените на неговото творчество са отразени в най-известната му творба "Primeiro Amour", валс с орнаменти и фрагменти от автентична бразилска мелодия и ритъм.

Марко Тайчевич (1900-1984) – Освен плодотворното си композиране и преподаване, Марко се занимава и с дирижиране. Ръководи организация "Балкан", Академично певческо дружество и Сръбско певческо дружество. Фолклорът е отправната точка на композиционния стил на Тайчевич, подобен на модела на подхода на Бела Барток към композиционното третиране на румънската музика, който се основава на третиране на народни мелодии или оригинални тематични творения в духа на фолк му.

Трио Synergia 3

Йованка Янкович Вишекруна, пиано (Сърбия)

Милица Йованович, флейта (Сърбия)

Милан Милошевич, кларинет, басет кларинет (Сърбия, Канада)

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2023 г. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация.