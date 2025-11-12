Маестро Владимир Бошнаков: "Ще стабилизирам финансовото състояние на Държавна опера Стара Загора"

На 17 декември от 19.00 часа Старозагорската опера съвместно с Националния дворец на културата ще представи за първи път в София на сцената на зала 1 своята впечатляваща продукция на операта “Риголето” от Джузепе Верди. Спектакълът е тазгодишния избор на Националния дворец на културата – организатор и домакин на традиционния новогодишен музикален фестивал, с когото ще бъде открито официално неговото 39-то издание /фестивалът е създаден през 1986г./. „Риголето” е една от най-вълнуващите оперни премиери в юбилейната 2025 за най-старата извънстолична опера в България – Старозагорската, която през целия творчески сезон празнува с поредица от специални събития, спектакли и концерти своята респектираща стотна годишнина.

Новата сценична реализация на “Риголето” събра в елитен международен творчески екип световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, оперния режисьор Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, който е автор на оригиналните костюми и внушителната сценография. Съзвездие от оперни гласове ще зарадват почитателите на оперното изкуство, които ще изберат да споделят в празничната декемврийска вечер преживяването “Риголето” – операта, която вече 174 години неизменно присъства в оперните афиши и шества триумфално по оперните сцени у нас и по света. В главните роли на 17 декември на сцената на зала 1 на НДК ще блеснат: световно признатия баритон Кирил Манолов – в ролята на Риголето, Емилия Терзиева /Джилда/, Рейналдо Дроз /Херцогът на Мантуа/, Даниела Дякова /Мадалена/, Ивайло Джуров в ролята на Спарафучиле, Стоян Буюклиев /Борса/, Александър Марулев /Монтероне/. Участват хор и оркестър на Държавна опера-Стара Загора. Хормайстори Младен Станев и Стефания Русева, концертмайстор Паулина Захариева.

Режисьорът Огнян Драганов и художникът Каталин Йонеску-Арборе – доказан творчески тандем в годините, отново предизвикаха въодушевлението на публиката с различен поглед към познатата разтърсваща драма на придворния шут в безсмъртната творба на Верди с изненадващ и в същото време логичен ракурс в своята концепция. Сценографията е изчистена и семпла, но достатъчно изразителна платформа на действието. Решенията са модерни, както по отношение на сценографията, така и в костюмите, но изразните средства са класически. Художникът, който за трети път в своята творческа биография поставя „Риголето”, на базата на натрупания опит основно залага на цветовете – бяло, червено, черно, златно като ярък символ, който разкрива настроенията в разказа, подчертава контрастите и подсилва внушенията.

„Риголето” не е репертоарно заглавие за световния тенор Хосе Кура, но за диригента е пожелано предизвикателство. Когато по време на последното издание на конкурса за млади тенори „Гласът на Камен” Огнян Драганов предлага на световната звезда да режисира новата продукция на „Риголето” Хосе Кура избира да дирижира. Припомняме, че Маестрото преди да стане оперен певец завършва дирижиране и композиция, като дори в най-активната си певческа кариера не спира да дирижира концерти със сериозни симфонични програми. Хосе Кура е със забележителни многостранни интереси, вече и с големи постижения като режисьор, сценограф и костюмограф, като продължава да добавя към собственото си усъвършенстване и необходимите на днешния ден познания в областта на аудиовизуалните изкуства.

Оперите “Риголето”, “Трубадур” и “Травиата”, наричани още “трите големи”, са смятани за най-популярните и обичани от публиката оперни произведения.

Джузепе Верди създава операта “Риголето” по поръчка на венецианския Театър “Ла фениче” в творчески тандем с либретиста Франческо Мария Пиаве, върху чиито либрета композиторът е написал музиката на своите ранни творби “Ернани, “Двамата фоскари”, “Атила”, “Корсарят” и “Стифелио”. Драматургията на Виктор Юго е привличала Верди главно поради своите ярки романтични контрасти, бурни стълкновения на чувствата, напрегнато и динамично развитие на действието. Композиторът смята сюжета на драмата на Виктор Юго “Кралят се забавлява” за най-хубавия от всички, върху които е писал музика. Драмата на Юго е посрещана със скандал през 1832 година. 18 години по-късно Операта на Верди е атакувана от цензурата още преди да бъде създадена – музиката била вече наполовина написана, когато на Верди и Пиаве се налага да преработят коренно либретото. Премахнати са всички исторически действащи лица и преди всичко кралят, чийто прототип в драмата на Юго е Франциск I. Верди променя имената на героите, премества действието от Париж в Мантуа, Италия, кралят се превръща в анонимния Херцог на Мантуа, а грозният шут Трибуле – в Риголето. И не на последно място композиторът не желае главният герой да бъде кралят, а избира придворния шут. Операта получава по-неутрално заглавие по новото име на шута – “Риголето” заменя окончателно временното заглавие “Проклятието”.

Вечерта на 11 март 1851 година се е състояла премиерата на операта “Риголето” в театро “Ла Фениче” на Венеция с триумфален успех. Още на следващата година “Риголето” тръгва по света – представя се в Австрия и Унгария, а през 1855 година вече е в Ню Йорк и Буенос Айрес. В България “Риголето” е на сцена за първи път на 13 декември 1920 година в София. В Стара Загора операта „Риголето” е поставена за първи път през юни 1934.

Билети – на касата на НДК, онлайн и в мрежата на Ивентим.