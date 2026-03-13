Режисьорката на "Дръж се за мен" Мирсини Аристиду: "Киното в Кипър се развива, въпреки конфликтите наоколо"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мирсини Аристиду /превод: Петриела Бачева/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 14.03.2026г от 18:00 ч. и на 18.03.2026 от 15:30 ч. в Дом на киното в София ще можете да гледате новия филм на Мирсини Аристиду "Дръж се за мен". В него единайсетгодишната Ирис научава, че отчужденият ѝ баща Арис се е завърнал в града за погребението на своя баща.

Решена да го опознае, тя го проследява до изоставена корабостроителница, където той живее в пълна изолация. Това, което започва като настойчив опит за възстановяване на изгубената връзка, постепенно се превръща в крехко и неочаквано сближаване. Прожекциите на копродукцията на Кипър, Дания и Гърция са част от афиша на 30-ия София филм фест.

„Придавайки необичайна сложност на младата си героиня, Дръж се за мен изследва чрез миниатюрни моменти, пресъздадени с изящни нюанси, как се проявява наследството на бащиното отсъствие. Като изследва колко далеч достига ехото на най-близките ни връзки, този филм разкрива и осветява всеки отдалечен ъгъл от емоционалния пейзаж на младата Ирис – едно дълбоко удовлетворяващо преживяване“, пишат от Филмовия фестивал Сънданс. В неговото издание през 2025г. лентата има номинация за Голямата награда на журито в секция „Световно кино – драма“ и Награда на публиката.

Мирсини Аристиду е кипърска сценаристка и режисьорка, чиито късометражни филми Семели (Торонто; специална награда на журито на Берлинале) и Ария (Венеция; фестивал Сънданс) получават широко международно признание. Дебютният ѝ игрален филм Hold Onto Me отбелязва прехода ѝ към пълнометражното кино. Аристиду е завършила бакалавърска степен по изящни изкуства в Pratt Institute и магистърска степен по изящни изкуства в NYU Tisch School of the Arts.