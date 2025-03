Режисьорката Елени Александракис: "Има много трагедии на Балканите - преди 2 години в Гърция, а сега- в Северна Македония"

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с режисьорката Елени Александракис в превод на Татяна Петкова, разположено в звуковия файл под главната снимка! На 18.03.2025 в софийското кино "Одеон" - 20.30 часа и на 19.03.2025 в столичното кино Евро Синема от 14.00 часа ще се състоят прожекциите на филма "Янис в градовете" в рамките на 29-тия София филм фест. "Музиката във филмите ми е герой", признава съсценаристката и режисьор на продукцията Елени Александракис пред Classic FM. „Янис в градовете“ („Giannis in the Cities“) е новият филм на опитната сценаристка, продуцентка и режисьорка Елени Александракис, която връща спомените повече от седем десетилетия назад и позиционира действието в края на гражданската война в Гърция. Главен герой е Янис, син на бунтовник, депортиран от родното си село и настанен в специалните домове за грижи за деца, които са създадени в различни градове под предлог за „спасение от бедността“, а всъщност с цел превъзпитаване на младото поколение. Едва когато достига зряла възраст, Янис осъзнава, че през голяма част от детството си е бил съзнателно манипулиран да мрази баща си и решава, че трябва да се срещне с него, за да изчисти багажа от миналото. Оказва се, че неговият баща е намерил убежище в град Варна и е част от емигрантската вълна гръцки бежанци, открили пристан в България по времето на социализма...



Забележителен документалист, режисьорката Александракис представя на фестивала за документално кино в Солун през 2023 година своето изследване „Изкоренени“, в което разказва за различни деца в няколко държави по света, изтръгнати от семействата им – един от нейните герои е и гръцкият писател Янис Адзакас, чиято съдба служи за вдъхновение при създаването на новия ѝ игрален филм „Янис в градовете“. Световната премиера беше в програмата на 65-ия Солунски фестивал през ноември 2024.



Елени Александракис е родена през 1957 г. в Атина. Завършва кино в Сорбоната, Париж, през 1980 г. и в Националната школа за кино и телевизия във Великобритания през 1985 г. Създава сценарии, режисира и продуцира игрални и документални филми, водена от убеждението, че между тях няма разлика. Филмите ѝ са отличени с награди в Гърция и по света.

ИЗБРАНА ФИЛМОГРАФИЯ

1981 Етрица (Etriza) – къс.

1995 Капка в океана (A Drop in the Ocean)

1999 Духът на Великден (Easter is in the Air) – док.

2019 Ангел и щангист (Angel and the Weightlifter)

2022 Изкореняване (Uprootings) – док.

2024 Янис в градовете (Giannis in the Cities)