Режисьорът Вардан Тозия: "Разбирам езика и хората в България и в бъдеще ще направим филм тук"

Филмът "М", който е част от Балканския конкурс на 28-ия София Филм Фест, ще бъде показан премиерно на 19 март от 18.30 часа в Културен център "G8" в столицата, както и на 20 март от 13.30ч. в Eurocinema.

"М" на Вардан Тозия и Дариян Пейовски проследява съзряването на осемгодишния Марко в постапокалиптичната ера. Марко е израснал в гората, където живее само с баща си, далеч от пандемията, която превръща хората в зомбита. Сега той е достатъчно голям, за да опознае света, и трябва да се справи не само с психопати, поразени от вируса, но и с тежковъоръжени ловци на хора, които вършат злини в името на доброто.

Снимка: https://filmfreeway.com/M979

Заглавието на филма идва от инициала на главния герой. Снимките и изработването на копродукцията на Северна Македония, Хърватия, Франция, Люксембург и Косово отнемат 5 години. "Не работихме по декорите, защото всичко беше свършено през прехода. Просто трябваше да заснемем тези места, които са постакалиптични в Северна Македония и ги включихме във филма "М"". Има срив на системата ни. При нас корупцията доведе до голяма деградация", разкрива Вардан Тозия пред Classic FM. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Вардан Тозия в превод на Петриела Бачева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Когато бях малък, баща ми ми казваше , че всички ние имаме влияние върху света около нас и че е наша отговорност да го направим малко по-добър, дори ако в някакъв момент това изглежда като заблуда. До последните си дни той упорито твърдеше, че филмите също трябва да носят тези идеи и че трябва да съм уверен в това. Днес разбирам неговата тъга и объркване от действителността, в която живеем, и тревогата от мрачния изход, който бъдещето може да донесе“, смята Вардан Тозия.

Вардан Тозия e роден и израснал в Скопие, Северна Македония, където завършва Факултета по драматични изкуства в специалност "Филмова и телевизионна режисура". Израснал е в семейството на изтъкнатия режисьор, тв.директор и дипломат Любчо Тозия и прочутата филмова, театрална и тв. актриса Сабина Айрула-Тозия. Учи право и политология в Университета „Кирил и Методий“. Той е режисьор и сценарист на няколко късометражни филма, а Amok (2016) е пълнометражният му дебют. В кариерата му се открояват заглавията "There Is a Man With a Strange Habit of Hitting Me With an Umbrella" (2012), "The Whistler" (2011), "The Decision" (2010), "Kokino Observatory" (2009), "O N E"(2009), "Exception" (2008), "Home…? "(2006), "Northern Flight" (2005), "Bobby" (2004), "Waiting for GODOT" (2003).