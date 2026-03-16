Режисьорът на "Ранна зима" Йозджан Алпер: "Турските сериали се финансират по-добре от игралното кино, но мечтая да направя анимация"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Йозджан Алпер /превод: Мюслюмет Юмер/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 16.03.2026 в Кино Одеон от 18:30 ч. и на 17.03.2026 в Евро синема от 18:00 ч. гледайте "Ранна зима" на Йозджан Алпер в рамките на 30-ия София филм фест. Два от филмите на турския режисьор Йозджан Алпер са участвали в международния конкурс на фестивала през годините – „Есен“, удостоен с приза за най-добър режисьор през 2009, и „Бъдещето е завинаги“ през 2012 година. Неговият осми пълнометражен филм, озаглавен „Ранна зима“ (Early Winter), ще има своята международна премиера в София!

Снимка: siff.bg

Чрез характерния за Алпер усет за оформяне на драматичните акценти в историята, той разказва за раздялата между младата, красива Лиа и детето, което е създала като сурогатна майка; за отношенията между нея и мъжа на бездетното семейство от Истанбул; за безнадеждната реалност, в която военни действия и бежански проблеми са част от ежедневието. Меланхолия, вина, състрадание се преплитат с човешката болка в този впечатляващ кинематографичен образ.

Снимка: siff.bg

Ранна зима разказва историята на Ферат и сурогатната майка Лия и тяхното тежко тридневно пътуване от Турция до Грузия, резултат от незаконно споразумение за сурогатно майчинство. Това пътуване изследва не само физическите граници, но и социалните различия, биологичните връзки и тъмните кътчета на човешката душа. Когато напускат Истанбул и преминават границата, Лия изпитва дълбока вътрешна борба, копнеейки за Ада – бебето, което е била принудена да остави. Ферат, от своя страна, е разкъсван между напрегнатите отношения с жена си Хандан и натиска, идващ от корпоративния свят.

В ролите - Тимучин Есен („Миг първи, миг последен“ (İlk ve Son)), Лейла Танлар („Твоят мой живот“ (Paramparça, 2014–2017)), Настя Богданова, Умай Анадолу Кабоглу, Мурат Кълъч („Лъжец" (Yalancı)). Музиката е дело на Ердем Хелваджиоглу.

Снимка: siff.bg

Йозджан Алпер - Роден е в Хопа през 1975 г. Първият му игрален филм Есен е показан на повече от 60 международни филмови фестивала и печели множество награди, сред които наградата за най-добър режисьор на Международния София Филм Фест през 2009 г.. Филмът му носи наградата „Европейско откритие на годината“ на Европейската филмова академия. По късните му филми Бъдещето е завинаги и Спомените на вятъра са показани на фестивали като Торонто и Ротердам.