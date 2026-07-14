Реставрационните работи в Опера Гарние в Париж може да продължат до пет години

Парижката опера официално обяви тригодишно удължаване на ремонтните дейности на историческия Пале Гарние поради откриването на замърсяване с олово в конструкцията му.

Въпреки че първоначално беше планирано двугодишно затваряне (между 2027 и 2029 г.), необходимостта от обширна дезинфекция може да отложи окончателната дата за повторно отваряне до 2032 г.

Генералният директор на институцията Александър Неф защити мярката, наричайки я „отговорно решение“, за да се гарантира дългосрочното бъдеще на архитектурното наследство.

Според Неф, ситуацията произтича от прилагането на по-строги разпоредби, които изискват премахване на оловото, по-специално в зоната на сцената. С това удължаване властите целят да избегнат необходимостта от по-нататъшни големи ремонти в близко бъдеще.

Снимка: © Patrick Tourneboeuf | OnP

Цялостният проект за ремонт е с прогнозна стойност 450 милиона евро, според френското Министерство на културата. Френското правителство ще финансира една четвърт от тази сума.

150-годишният дворец е световноизвестен със своите безценни художествени съкровища, като например мраморния си вход и сводестия таван, изрисуван от Марк Шагал. Забавянето на ремонта на Гарние пряко влияе върху графиците на други културни места, особено на Опера Бастилия. Реконструкцията на Пале Гарние приключи, преди да затвори врати за две години, за да се подложи на собствен ремонт.