Ректорът на НМА проф.Сава Димитров: „Започваме приема за филиала в Бургас, докато строят кампуса“

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Сава Димитров- ректор на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ обявява първия прием за своя филиал в Бургас. Кандидатстудентските изпити за новооткрития филиал ще се проведат на 27 и 28 юни 2026 г. Изпитите ще се състоят в TriA Space Central Park, бул. „Даме Груев“ 2, Бургас, припомня БТА.

За първи път в своята 105-годишна история Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ разкрива териториална образователна структура извън София – филиал в Бургас. Той е създаден с Постановление № 43 на Министерския съвет на Република България от 8 април 2026 г., след положителна оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на НМА.

От академичната 2026/2027 година във филиала ще се осъществява обучение в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“ по специалностите „Поп и джаз китара“, „Поп и джаз бас китара“, „Класическа китара“, „Поп и джаз пеене“, „Класическо пеене“, „Фолклорно пеене“, „Кавал“, „Гайда“, „Гъдулка“, „Тамбура“, както и в задочна форма по „Фолклорна хореография“ и „Балетно изкуство/балетна педагогика“.

Учебният процес ще бъде обезпечен от изявени преподаватели на Академията. Сред тях са доц. д-р Росен Балкански, проф. д-р Цветан Недялков, проф. д-р Иван Стоянов, доц. д-р Владимир Димов, доц. Кирил Манолов, гл. ас. д-р Дарина Славова, ас. д-р Ваня Монева, доц. д-р Димитър Христов, Петю Костадинов, Недялко Недялков, Христина Белева, проф. д-р Маша Илиева, ас. Асен Павлов, проф. д-р Илия Граматиков, проф. д-р Ангелина Петрова и проф. д-р Виолета Горчева.

Обучението във филиала ще се осъществява по утвърдени и акредитирани учебни програми, запазвайки високото качество на обучение, с което се слави Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Разкриването на филиала в Бургас е стратегическа стъпка в развитието на Академията и създава нови възможности за младите таланти от Бургас и Югоизточна България да получат висше музикално образование на най-високо академично ниво.