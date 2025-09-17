Ректорът на НМА проф.Сава Димитров: „Залата ни беше пълна с млади хора, които знаят защо са тук – за музика и култура“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Сава Димитров – ректор на НМА, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 17 септември – празника на София, надеждата, вярата и любовта – Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ откри новата академична година. Ректорът проф. Сава Димитров разказа пред Classic FM Radio за предизвикателствата, новите придобивки и визията за развитието на институцията.

Повече студенти и международен интерес

„Залата беше пълна с хора, които осъзнато са поели по пътя на музиката. Те знаят защо са тук и търсят високо качество на обучение,“ подчерта проф. Димитров. През последните години броят на студентите расте – както българи, така и чужденци. Според ректора този интерес се дължи на престижa и видимостта на Академията в обществото.

Партньорства и нови пространства

През 2024 г. Академията започва партньорство с Българската академия на науките, което ражда цикъла „Музикорновия – две академии, една сцена“. Всеки понеделник от 18:00 ч. в зала „Марин Дринов“ на БАН студентите изнасят концерти с български произведения. „Показваме, че когато институциите работят заедно, резултатът е автентичен и с високо качество,“ казва проф. Димитров.

Планира се и нова камерна зала – модерно оборудвана, макар и с по-малки размери, за да обогати културната карта на София.

Нови инструменти и техника

Академията е обновила инструменталния си фонд с рояли Yamaha и концертен роял Steinway & Sons. „В момента разполагаме с два равностойни Steinway – малко зали в България имат такова богатство,“ посочва ректорът. Освен това са осигурени нови пиана, духови и ударни инструменти, както и пълна апаратура за биг бенда. „Нашият симфоничен оркестър вече има на разположение и редки инструменти като английски рог, ес-кларинет и контрафагот,“ допълва той.

Културна мисия

Академията активно партнира със Столичната община и другите национални академии по изкуствата. Съвместните концерти, включително „София звучи с вяра, надежда и любов“ пред храм-паметника „Св. Александър Невски“, доказват силата на културата като обединяващ фактор. „Важно е да показваме, че изкуството не е икономически интерес, а постижение за благото на обществото,“ казва проф. Димитров.

Покана към публиката

„Каним всички на концертите в залата на Академията и в залата „Марин Дринов“. Ще чуете нашите студенти и преподаватели, които създават култура с високо качество,“ завършва ректорът.