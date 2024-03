Ректорът на НМА проф. Сава Димитров: "Проф. Панчо Владигеров е символ на българщината"

Your browser does not support the audio element.

"Проф. Панчо Владигеров е символ на българщината". Това заяви пред Classic FM ректорът на НМА проф. Сава Димитров. По думите му, Владигеров е и "носител на националната традиция". Проф. Димитров отбеляза, че датата 13 март "е най-важният ден, в който най-много трябва да работим, за да покажем, че Академията е жива и с онова, което е завещано от предците ни- първите преподаватели, а именно упорството и ежедневното занимание с една от най-приятните професии - тази на музикантите. Празнуваме този рожден ден с ясното усещане за завещаното и за това, за което сме призвани- да радваме публиката и да показваме най-доброто от изкуството".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Сава Димитров- ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, разположено в звуковия файл!

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще отбележи 125 години от рождението на професор Панчо Владигеров (13 март 1899 – 8 септември 1978) с редица празнични събития. С тях ВУЗ-а ще почете учителя, преподавал 40 години в музикалната Алма матер и под чието ръководство много български таланти правят първите си стъпки като композитори.

Академичният симфоничен оркестър под диригентството на доц. д-р Георги Патриков ще изнесе празничния концерт, чиито солисти ще бъдат Виктор Тренев (цигулка) от класа на доц. д-р Галина Койчева-Мирчева, Тодор Иванов (виолончело), възпитаник на доц. д-р Атанас Кръстев и Ангел Ялъчков (пиано), студент на проф. д-р Борислава Танева – едни от изявените възпитаници на най-старото висше училище по музика в България. Входът за е свободен, а събитието ще се проведе днес, 13 март, от 18ч. в концертната зала на Националната музикална академия.

В програмата:

„Хоро – стакато“ (Динику – Владигеров) за симфоничен оркестър

Концерт за цигулка и оркестър №1 във фа минор, оп.11

III част Allegro

Солист: Виктор Тренев (цигулка)

Фрагменти от балета „Легенда за езерото“

„Елегичен романс“ за виолончело и оркестър

„Еврейска поема“ – Панчо Владигеров, оп. 47

Солист: Тодор Иванов (виолончело)

Концерт за пиано и оркестър №3 в си бемол минор, оп. 31 – Панчо Владигеров

I част Con motto-mosso

Солист: Ангел Ялъчков (пиано)