Ректорът на НМА проф.Сава Димитров: „Имаме 17 студенти по акордиране в новооткрития ни курс"

Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" ще отбележи Патронния си празник на 13 март 2026г. от 18:00 ч. в Концертната зала на НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №94. С творби от композитора ще участват: СТУДЕНТСКИ СТРУНЕН ОРКЕСТЪР с диригент РАЙЧО ХРИСТОВ, солист Мириам Петрова – цигулка (от класа на ас. д-р Милена Вълева) и СТУДЕНТСКИ СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР с диригент ИВАН СТОЯНОВ, солист Александър Томов – пиано (от класа на проф. д-р Илия Чернаев). Входът е свободен!

Снимка: НМА "Панчо Владигеров" - София

От летния семестър на учебната 2025/2026 година Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ за първи път в България разкри Курс за придобиване на професионална квалификация „Акордиране, поддръжка и ремонт на клавишни инструменти“. С този курс Академията отговаря пряко на дългогодишна и все по-осезаема липса на подготвени специалисти в област, без която професионалният музикален живот не може да съществува пълноценно. Както многократно в своята история, НМА поема водеща роля, създавайки обучение, съобразено с реалните потребности на културните институции, концертните сцени и образователната среда.