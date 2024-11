Ректорът на Музикалната академия проф. Сава Димитров: "Организираме конкурса "Панчо Владигеров" от 1 до 10 март"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Сава Димитров- ректор на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 4 декември концертната зала на Националната музикална академия ще бъде домакин на забележително събитие – първия концерт на новия концертен роял от световния лидер Steinway & Sons, който заедно със закупения преди пет години роял превръщат НМА в единствената институция в България, която притежава двойка рояли с такова високо качество на звука и съвършенство на механиката. Инструментите не само позволяват изпълнения на световно ниво, но и предоставят на студентите възможността да усъвършенстват своя талант, разширявайки хоризонтите си в музикалното и звуково съвършенство.

Инструментите, придобити благодарение на съвместната подкрепа и предоставено целево финансиране от Министерството на финансите и Министерството на образованието и науката, обогатяват сцената на НМА с ненадминати технически и звукови качества, като дълбочина, мощност и прецизност на тона.

На 4 декември (сряда) от 18:00 ч. Академичният симфоничен оркестър ще представи талантливите студенти-пианисти София Чернишкова и Петър Дюлгеров от класовете по пиано на проф. д-р Борислава Танева и проф. д-р Илия Чернаев, които ще изпълнят Концерт за две пиана и оркестър №10 Es-Dur, K. 365/316a от Волфганг Амадеус Моцарт под диригентството на Никола Николов – студент на проф. д-р Григор Паликаров. Във втората част на концертната вечер ще прозвучи Симфония № 4 „Италианска" A-Dur, оп. 90 от Феликс Менделсон-Бартолди.

Двата най-добри рояла в България ще бъдат на една сцена за първи път.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще участва в Новогодишния музикален фестивал в НДК 2024г. Академичен народен хор и Академичен народен оркестър към Академията ще представят „Фолклорна Коледа“ на 18 декември от 19:00 часа в зала 9 на НДК с участието на даровити студенти– фолклорни таланти – инструменталисти и певци.

На 21 декември от 19.00ч. в зала 3 на НДК предстои концерта "Брас искри" с участието на Биг бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” с ръководител Михаил Йосифов. Гости ще бъдат Орлин Горанов и Еделина Кънева. Биг бендът към катедра „Поп и джаз изкуство“ към Вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ е вечно млад по възраст и дух оркестър. В различни състави през годините Биг бендът, ръководен от тромпетиста и композитор гл. ас. д-р Михаил Йосифов, има многобройни участия, сред които концерти за откриване на две от изданията на фестивала „A to JazZ“ (2017 и 2019), концерт в рамките на Шестото издание на „Music Elevator“ през 2021 г. – инициатива, създадена да подкрепя съвременната българска музикална сцена. С богатите си, интригуващи меломаните програми, Биг бендът се включва в честването на 100-годишнината на Националната музикална академия (2021), а три поредни години ръководството на Националния дворец на културата кани джазмените да участват в Новогодишния музикален фестивал, препълвайки залите на един от най-престижните родни музикални форуми.