„Различните лица на бразилското пиано" представят в София и Бургас

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Диого Монзо и Пабло Маркине, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Младите бразилски пианисти Диого Монзо и Пабло Маркине ще представят богата и забележителна програма в клавирния джаз спектакъл „Различните лица на бразилското пиано". Той ще се проведе на 12.07 в 19:30ч в Камерна зала "България" в София. Музикалната проява ще представи качествата на двама велики бразилски композитори - класическото майсторство на Клаудио Санторо и джазовото докосване на Луис Еса. На 11.07 от 13:30 часа Монзо и Маркине ще изнесат рецитал-лекция, в която ще научите повече за всеки един от композиторите. Добре дошли в Камерна зала "България", където можете да вземете билетите си от входа й, с любезното съдействие на Културен институт Зенон. Концертът е в рамките на поредицата летни диригентски курсове Sofia Symphonic Summit, които се провеждат от Софийската филхармония.

Пабло Маркине и Диого Монзо ще гостуват в Бургас по покана на Петя Великова – артистичен директор на традиционната Лятна Академия на изкуствата. Концертът е част от проекта „Почит и пътища“ с подкрепата на фонд "Култура" на Община Бургас. Той ще се състои на 14 юли /петък/ от 19.00 часа в залата на Областна управа, ул. „Цар Петър“ №1, вход свободен.

Освен в родната Бразилия, Диого Монзо и Пабло Маркине пълнят зали в Португалия, Унгария, Италия, Германия, Франция, Испания, Виена. Пабло Маркине е изследовател на творчеството на Клаудио Санторо –известен бразилски композитор, който има връзки с България. През 80-те години на миналия век Санторо е бил-гост диригент на Софийска филхармония и е удостоен с орден за особени заслуги за популяризирането и на българската култура.

От своя страна Диого Монзо изследва творчеството на големия бразилски пианист и композитор Луис Еса – световно име в джаза, създал ненадминати произведения в стила на боса нова и самба. Еса е автор на композицията за песента „The dolphin“, която се счита за джаз стандарт. От неговата музика са привлечени световни имена в джаза като Стан Гец и Бил Еванс. Публиката в Бургас ще чуе този джаз стандарт в изпълнение на Диего Монзо.