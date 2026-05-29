Разкриват въплъщението на планетите в западноевропейската музика от 17-ти век в концерта "Хармония на Сферите"

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестра Виржиния Атанасова и композитора Атанас Атанасов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Настоящият концертен проект на 9 юни 2026 г. от 19.00 ч. в Централния военен клуб в София представя връзката на планетите и Боговете носещи техните имена във едно вечно движение и хармония и с особено митологично значение: от една страна съществува тяхното обединяване в Кеплеровския смисъл на хармония на сферите и техните господари (Венера, Юпитер, Меркурий, Плутон и др.), а от друга –тяхното инкарниране, въплъщение в изкуствата - скулптура, живопис и музика на 16-то и 17-то столетие. Йоханес Кеплер (1571-1630) развива законите на движението на планетите като утвърждава идеята, че те се движат хармонично. Кеплер намира ново въплъщение на Питагоровата теория за числата, а именно всяко от тях е в съзвучие с вибрацията на различните планети. В труда си „ Harmonice mundi” („Хармония на света“) той разглежда пропорциите на физическия свят (съотношенията в астрономията) във връзка с музикалната хармония описана и от Питагор като „Музика универсалис“, или „Хармония на сферите“.

В пъстрия калейдоскоп на концертната програма се открояват имената на Леополд Вейс, Георг Ф. Телеман, Ж. Ф. Рамо (из операта „Иполит и Ареси“- молитва на Тезей към Нептун и Платее, въведение на Меркурий ), Ж. Баптист Люли (из операта Фаетон озаглавена по едноименната и изчезнала планета, идиличната Еър за последователите на Сатурн), както и прекрасната Серенада „Венера и Аморе“ за соло контратенор, соло сопран, соло флейта и камерен оркестър. Един от акцентите в програмата е произведението на Атанас Атанасов „Танцът на сенките“ по Клаудио Монтеверди представляващо театрализирана разгърната оперна сцена с ретроспективна музикална стилистика в която Плутон, господарят на подземното царство е представен достолепно в един драматичен диалог, както в декламацията на рецитатора, така и във вокалната басова партия с очарователната богиня Венера (мецосопран) и нейния вдъхновител Аморе (контратенор). В певческото съзвездие впечатляват имената на Дорота Счепанска, сопран (Полша), Валентин Ватев (бас) България/Австрия, световно известният контратенор Николас Тамагна (САЩ), Елиас Конрад, лютня и теорба (Германия,) и към всичко изброено до тук като допълнение и илюстрация на съществуващите планети е Мултимедията на студенти от класа на проф.Венелин Шурелов, която ще обогати още повече този уникален концерт-спектакъл. Друг съществен изпълнителски акцент са произведенията в които солира брилянтната барокова цигуларка Зефира Вълова, напр. Г. Ф. Телеман „Фантазия“ за соло цигулка, която ще бъде и концертмайстор на камерния оркестър на вокално-инструменталния и танцов ансамбъл „Tutti Soli” под диригентството на проф. д.изк. Виржиния Атанасова.

Концертът е включен в програмата на 57-ото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици".

Билетите са в продажба на касата на зала "България", в мрежата на Ивентим и пред залата преди концерта.