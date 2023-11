Разкриват тайните на водния куклен театър в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте подробности от интервюто на Георги Митов-Геми с доц. Мирослав Цветанов и Пламен Цветанов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 29.11.2023г. от 19.00 часа в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ на сцена УКТ ще се проведе премиерата на най-новите уъркшопове за воден куклен театър – заглавията: „Хидродинамични особености при създаването на обекти за водна среда“ и „Техники на производство на кукли за воден куклен театър“ на доц. д-р Мирослав Цветанов и екипа му от Малък куклен театър Слон.

В тази връзка като отделен проект се подготвя нов уъркшоп върху, който съвместно работят композиторът Пламен Цветанови доц. д-р Мирослав Цветанов. За последния спектакъл за камерен воден театър за класическа сцена „Красивият геном на водата“ е изцяло създаден върху музика. Той има уникална музикална структура. Още в самото начало на музикалната творба е вплетена песента на земята. Авторът използва действителния автентичен звук на планетата. Сходен е и принципът в първия спектакъл „Райската птица“ където се интерпретира темата на водата намерила израз в оживялата вода - претворен в тези музикална композиция. Новият уъркшоп засяга принципите, особеностите и средствата при създаване на музика за воден театър.

Тези две премиери са част от дългогодишната програма и цел на екипа на Театър Слон за утвърждаване и развитие на древното изкуство на водния куклен театър в България и Европа. И до момента, вече близо десет години, театърът е единствената европейска организация създаваща и представяща водни заглавия. Началото е поставено още през 2014 г. когато след дългогодишни научни изследвания и разработки на доцент Цветанови екипа му е създаден първият за Европа и България воден куклен театър – спектакълът “Райската птица”. Събитието веднага предизвика широк отзвук в световните медии и огромен интерес сред публиката у нас и в чужбина. С този забележителен успех е поставено началото на европейския образец на това непознато и атрактивно древно изкуство. Следват още два впечатляващи водни спектакъла и поредица от любопитни и интригуващи уъркшопове.

Заглавията „Хидродинамични особености при създаването на обекти за водна среда“ и „Техники на производство на кукли за воден куклен театър“ ще дадат възможност на публиката да надникне и да се запознае със специфична информация за проектирането, изработката, поставянето и манипулирането на плуващите обекти в един воден куклен театрален спектакъл. Поднесени чрез научнопопулярен формат за воден куклен театър тези две заглавия ще въвличат участниците в диалог по темата, а водещите ще координират тяхното пряко участие.

Премиерните уъркшопове са реализирани с финансовата подкрепа на Национален Фонд "Култура". Фондът има съществен принос в подкрепата на заглавия на Малък куклен Театър Слон по програмата му заутвърждаване и развитие на древното изкуство на водния куклен театър в България и Европа чрез, която се създава възможност публиката да срещне това непознато много любопитно изкуство отблизо.