Проф.Куюмджиев представя нова книга на композитора Лазар Николов

На 9 декември 2022г. от 18.00ч. в концертната зала на Националната музикална академия “проф. Панчо Владигеров” ще се проведе представяне на книгата на Лазар Николов “Разказ за преживяното- Биографични бележки и размисли”. Първата премиера на книгата се проведе през ноември в Бургас - родния град на композитора.

Изданието, отпечатано под знака на ВУЗ-а, излиза по повод 100 години от рождението на Лазар Николов, като софийската му премиера ще бъде съпътствана с музикална програма от негови творби. Йоана Георгиева ще изпълни първата част от Соната за пиано № 6, а дуото Яна Карапеткова- флейта и Димитър Наков- пиано ще интерпретират Сонатата за флейта и пиано. Авторитетната българска пианистка Анжела Тошева ще представи своя прочит на първата част от Соната за пиано № 8, а кларинетиста Росен Идеалов и пианистката Надежда Цанова (на мястото на Драгомир Йосифов) са подготвили част от Соната за кларинет и пиано. Входът е свободен!

Книгата ще бъде представена от съставителя проф. д-р Юлиан Куюмджиев. В ефира на Classic FM той сподели, че Лазар Николов е уважавал творчеството на неговите колеги- съвременници, сред които Панчо Владигеров, Светослав Обретенов, Константин Илиев, макар и да е имал личностни различия с някои от тях. Той призова изданието да бъде включено в учебната литература за млади музиканти. Чуйте повече в интервюто на Георги Митов-Геми с проф. д-р Юлиан Куюмджиев, разположено в звуковия файл под главната снимка!