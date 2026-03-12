Ралица Петрова: В "Лъст" не разчитам музиката на Бах и Албинони да демонстрира емоционалната реалност"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Ралица Петрова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 13.03.2026г. от 20:30 ч. в Кино Люмиер и на 16.03.2026г. в Дом на киното от 16:00 ч. ще бъде показана премиерата на новия филм на Ралица Петрова "Лъст". Филмът е включен в Международния конкурс за първи и втори филми на София Филм Фест, който се провежда за 24-та година, а неговото жури ще има ангажимента да връчи Голямата награда „София град на киното“, осигурена от Столична община.

Дебютният филм на Ралица Петрова „Безбог“ се превърна в явление с успеха си в Локарно и наградата „Златен леопард“, спечелвайки впоследствие и голямата награда за най-добър филм на София Филм Фест. Нейният следващ проект „Лъст“ бе очакван с нетърпение и ще има своята световна премиера на един от най-авторитетните фестивали в света – Берлинале, в секцията „Форум“. Историята проследява Лилиан, която работи като психолог в американски затвор, а след смъртта на непознатия си баща е принудена да се завърне в родния си град в България. Преминавайки през неуредени дългове, институционална инерция и тяло в разпад, заседнало в бюрократичен вакуум, филмът проследява сближаването с траура, тялото и крехката граница между власт и подчинение.

„Лъст“ е праславянска дума. В този филм темата за вярата е централна и се вглежда в празнотата, оставена от отсъстващите бащи, и в тежестта, с която дъщерите продължават да живеят. Темата за вярата е централна. Филмът е психодрама, която се движи между мистерията, въображаемото и призрачното — не за да разреши липсата, а за да проследи как тя разклаща контрола и понякога отваря пролука,“ споделя Ралица Петрова. Ролите са разпределени между Снежанка Михайлова, Никола Мутафов, Михаил Милчев, Алексис Атмаджов; оператор е Юлиан Атанасов. Филмът е продуциран от неговата сценаристка и режисьорка за Aporia Filmworks (България), в сътрудничество с Поли Ангелова и Николай Тодоров за Screening Emotions (България), с подкрепата на ИА „НФЦ“. Копродуценти са датската компания Snowglobe и шведската компания Silver Films, с подкрепата на Danish Film Institute, Film I Vast и Eurimages.

Ралица Петрова завършва визуално изкуство в University of the Arts London, след което специализира кинорежисура в британската National Film and Television School (NFTS). Нейни филми са селектирани и отличени на фестивали като Кан, Берлин, Локарно и Торонто. През 2016 г. дебютният ѝ игрален филм Безбог има световна премиера на Международния филмов фестивал в Локарно, където печели „Златен леопард“ за най-добър филм, както и още 27 международни награди. Сред тях са Голямата награда за най-добър филм на фестивала „Златна роза“ (2016), Голямата награда „София – град на киното“ на София Филм Фест (2017), както и номинация за „Европейско откритие – Prix FIPRESCI“ на Европейската филмова академия. Вторият ѝ игрален филм Лъст прави световната си премиера в секцията „Форум“ на 76-ия Международен филмов фестивал в Берлин.