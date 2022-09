Райна Кабаиванска: „Докато може да се пее, животът е пред нас"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Райна Кабаиванска, разположено в звуковия файл под главната снимка!

22-рият Майсторски клас на Райна Кабаиванска ще завърши тази неделя, 2 октомври, от 19 ч. с тържествен галаконцерт в зала „България“ със Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. На лауреатите, показали особено високи постижения по време на майсторския клас, ще бъдат присъдени стипендии от Фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ за обучение в Италия и България.

„Ние сме свързани от самото начало. Инициативата беше на проф. Георги Текев. Започнахме на шега, а стана световно явление“, сподели в ефира на Classic FM Radio Райна Кабаиванска. Международният майсторски клас на Райна Кабаиванска, организиран от Нов български университет, е част от Календара на културните събития на Столична община.

Той стартира на 8 септември с прослушване на кандидатите. Над 60 изпълнители от цял свят демонстрираха уменията си пред оперната прима в зала „България“. Райна Кабаиванска избра 15 от тях за участие в класа. В продължение на три седмици младите таланти от България, Гърция, Италия, Китай, Молдова и Южна Корея работиха върху усъвършенстването на своята вокална техника и актьорска интерпретация. Райна Кабаиванска ще избере състав за централните роли в операта „Бохеми“. Спектаклите ще са през месец декември в Софийската опера и балет – в рамките на проекта на Нов български университет „Школата Кабаиванска на световната оперна сцена“.

„Имам намерение от този клас да взема 2-3 души в Италия, за да ги обуча. Има деца с талант... Тази година се случи и с много добри български баси", коментира безапелационната оперна прима, която преподава в Академията „Веки-Тонели" в Модена. „Държавните театри в Италия са само 11, а останалите са общински. „Ла Скала“ работи само с големи спонсори, макар че има голяма помощ от държавата. И в Италия не е лесна прехраната. Това е най-скъпото и богато изкуство“, допълни г-жа Кабаиванска. Според нея, "чувството за подкрепяне го има само в Америка. Там е уредено със закон. Когато влязохме в новия Метрополитън опера, имената на спонсорите бяха върху изписани върху съответния стол.... В Италия са си купували ложите при строежа на театъра. Все още има ложи, които са частна собственост в общинските театри. Според Райна Кабаиванска, „операта ще живее вечно, както картините в музеите".

Броени дни преди заключителния концерт, посланикът на Италия в България Н.Пр. Джузепина Дзара бе домакин на оперен концерт на част от възпитаниците на Маестрата, проведен в италианската резиденция. Младите таланти демонстрираха своите вокални умения пред представители на българските институции, дипломатическия корпус, бизнеса и културата.

Двамата стипендианти на Фонд „Райна Кабаиванска", баритонът Хе Канг и сопраното Аида Паску изпяха съответно арията на Гулиелмо от операта "Така правят всички жени" от В.А.Моцарт и арията на Чо-Чо-Сан от операта „Мадам Бътерфлай" от Дж.Пучини. Българският бас Божидар Божкилов изпълни две арии вместо една, като успя да замени отсъстващия си колега, намирайки бързо необходимите нотни текстове.



Определяна като последната истинска дива от времето, в което изкуството се приемаше като духовен дар, а не стока, Райна Кабаиванска се доказа и като голям педагог. Досега в майсторските ѝ класове са се обучавали повече от 200 изпълнители от Европа, САЩ, Южна Америка, Австралия, Азия и Африка. Световноизвестни имена от съвременната оперна сцена – Андреа Каре, Вероника Симеони, Витория Йео, Киара Изотон, Мария Агреста, Мария Радоева, Прити Йенде, Селене Дзанети, Симон Лим, София Соловий, а също и младата надежда на българската оперна традиция Александрина Михайлова - са стипендианти на дарителския фонд на Маестра Кабаиванска в НБУ.

Неотдавна в Рим тя получи наградата "Карлота Болонини" на тържествена церемония по случай 100 години от рождението на големия италиански режисьор Мауро Болонини, заснел "Травиата", "Веселата вдовица" и "Адриана Лекуврьор" с участието на Райна Кабаиванска и режисирал легендарната "Тоска" в Рим през 1991 година, в която оперната прима е на сцената с Лучано Павароти.

Ден преди концерта в зала "България" специално за Филахрмоничното общество ще бъде представен и документалния филм "Школата Кабаиванска" (La Scuola Kabaivanska) с режисьор Найо Тицин, сценарист Петър Барбалов и продуцент д-р Георги Текев.

Билети за галаконцерта, както и за всички събития на Софийската филхармония могат да се закупят на касата на зала „България“ и в Ивентим.