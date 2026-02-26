Радослав Илиев: "Филмите на "Пожарникари" и "Гласът на вярата" са по музика на Георги Стрезов"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Радослав Илиев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Пожарникари" е документалният филм на сценариста и режисьор Радослав Илиев, който ще бъде показан премиерно на 30-ия София филм фест.

"Какви емоции преживява човек, когато тръгва на работа и се изправя пред умиращи хора, горящи сгради и тежки катастрофи, носейки върху плещите си отговорността за спасяването на човешки живот?

Филмът търси отговор на този въпрос чрез историите на действащите огнеборци Мирослав, Павел, Петър и Ангел от Столичната пожарна; на пенсионирания пожарникар Христо, както и на студенти от Академията на МВР, избрали професията пожарникар.

Всички те изпълняват работата си смело, отдадено и с цялото си сърце". Прожекцията предстои на 26 март от 18.30ч. в кино "Одеон".

Вторият документален филм на Радослав Илиев носи заглавието "Гласът на вярата" и ще бъде показан за първи път в рамките на 30-тото издание на София филм фест.

"Една държава трябваше да приеме религия, една религия – да се превърне в живот. Християнизацията на България е фактор с решаващо значение за формирането на българската народност – за да ни има тук, сега и завинаги. За обикновеното се работи, за достойното се страда, за великото се жертва, а за божественото се възкръсва. Историята ще отреди на всеки неговото място и присъда". Прожекцията ще се състои на 25 март от 18.30ч. в кино "Одеон" в рамките на 30-ия София филм фест.

Кинорежисьорът сподели, че разпространението на документалното кино е ограничено. По думите му, публиката има потребност да гледа този жанр филми, тъй като разказват реални истории.