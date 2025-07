RADAR 2025 кани на открит разговор за бъдещето на музиката и изкуствения интелект

Your browser does not support the audio element.

Снимка: RADAR

Между 7 и 10 август Варна отново ще бъде домакин на RADAR Festival Beyond Music – четири дни, в които музиката, визуалното изкуство и технологиите се преплитат в едно наситено и разтърсващо преживяване.

12-ото издание на фестивала поставя в центъра си темата за изкуствения интелект и творчеството – не като далечна хипотеза, а като реалност, която вече променя начина, по който създаваме, възприемаме и преживяваме музиката.

Тази година RADAR събира на едно място джаз, електроника, видео и AI технологии – в програма, която включва международни мултидисциплинарни артисти от цяла Европа и специална конференция, посветена на музиката в ерата на изкуствения интелект.

Фестивалът започва на 7 август с джаз-електро-соул сешън на плажа в Клуб Ментол – с артисти от програмата и парти под звездите. От 8 август основната програма продължава в двора на Археологическия музей, където всяка вечер от 20:00 ч. ни очакват смели и необичайни музикални срещи.

На 8 август сцената ще бъде за Габриел Прокофиев – композитор, диджей и основател на лейбъла Nonclassical, който ще представи авторски сет за пиано, виола и електроника, в тандем с Димитър Бодуров. Същата вечер ще чуем и финландското дуо Аки Химанен и Алекси Кинунен, които смесват скандинавски джаз с техно пулсации в музика, наситена с хипнотична енергия и поетични електронни текстури.

В края на вечерта Андреас Лутц ще представи аудио-визуалния си пърформанс Abstract Language Model – експериментално AI изследване на универсален език, създаден от изкуствена невронна мрежа, обучена с всички писмени знаци, познати на човечеството.

Събота, 9 август, ще започне с NIA – вокалистка и виолончелистка, базирана в Нидерландия, която ще представи албума си Freefall, където ню-соул, бийтове и камерна чувствителност се преплитат в изразителна музикална поезия. След нея на сцената ще излязат RKDIA – електро-джаз проект на Мортен Шанц (клавишни) и Антон Егер (барабани), известен с кинематографична енергия, мощен груув и танцувална свобода. В същата вечер британското електронно дуо KOGG ще представи експлозивен аудио-визуален пърформанс с DIY инструменти, чукове, визуални ефекти и звукова импровизация, родена на момента.

12-ото издание на RADAR ще завърши на 10 август с три проекта, заредени с ритъм и енергия. Първи на сцената ще излязат KillaBee & MistaFuture – дългогодишно партньорство между бийтбокс и MC енергията на KillaBee и аналоговия синтезаторен свят на Mista Future. Двамата сглобяват жив груув от глас, китари и бас, в който говорят общ ритмичен език – speak groove and pocket. След тях британският саксофонист и композитор Фил Медоус ще представи Beware of the Bear – музика, в която джазът се среща с хип-хопа, електрониката и съвременната класика. Емоционално заредена и ритмично заразителна, тя говори за осъзнатост, мир и силата на колективния импулс. За финал – KROON: тъмен, експериментален и басово зареден проект от Нидерландия, в който електроника на живо, грамофони и синтезатори се вплитат с безкомпромисна енергия в звук, който не просто се слуша, а директно се усеща в тялото.

Тази година RADAR разширява програмата си и извън основната сцена – с формата RADAR IN THE CITY, който оживява емблематични и по-малко познати градски пространства. Очакват ни ню джаз сет в Кубо Рибарски с проекта NIKOBO на тромпетиста Нейко Бодуров, винилна вечер с плочата 10 YEARS RADAR FESTIVAL, аудио-разходка Dream Log, както и още специални музикални и визуални изненади.

Билети могат да бъдат закупени онлайн през официалния сайт на фестивала.

Може ли един алгоритъм да композира? Може ли машина да създаде музика, която наистина ни трогва? А какво се случва с ролята на артиста, слушателя – и самото понятие за творчество – в този нов свят?

На 9 август, в рамките на 12-ото издание на RADAR Festival Beyond Music, ще се проведе специална конференция, посветена на музиката в ерата на изкуствения интелект. Събитието ще събере артисти, изследователи и публика в общо преживяване, което не търси категорични отговори, а отваря пространство за нови въпроси, примери и перспективи.

Програмата ще започне с въвеждаща лекция „AI 101“ от Аспарух Стоянов – инженер и съосновател на Keyward, който ще представи основните принципи зад технологиите, които вече променят творческите процеси в изкуството и индустрията.

Следва панелна дискусия с участието на британския композитор и диджей Габриел Прокофиев, известен със съчетаването на класическа музика и клубна култура, мултидисциплинарния артист Андреас Лутц от Германия, който работи с изкуствени невронни мрежи, и инженера Аспарух Стоянов – експерт по компютърно зрение и индустриални AI приложения. Разговорът ще бъде модериран от пианиста, композитор и основател на фестивала RADAR – Димитър Бодуров.

В последната част от конференцията, публиката ще има възможност да се срещне отблизо с работата на Андреас Лутц чрез презентацията му „Abstract Language Model: Conceptual and aesthetic development“ – визуално и звуково изследване на универсален език, създаден от изкуствен интелект, обучен с всички писмени знаци, познати на човечеството.

Домакин на конференцията ще бъде хотел „Модус“ във Варна, а входът е свободен с предварителна регистрация на radar-festival.eu.

Конференцията се провежда с финансовата подкрепа на Гьоте-институт България.

Фестивалът се реализира от Фондация СИДЕЯ с финансовата подкрепа на Фонд „Култура” на Община Варна, Национален Фонд “Култура”, Министерството на културата, Гьоте институт-България, Посолството на Кралство Нидерландия, Мюзик Финланд, Дентална клиника “Д-р Чаушев” и индивидуални дарения.