Незабравима коледна вечер с Quarto и приятели

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с цигуларя Иван Пенчев и пианиста Христо Казаков, разположено в звуковия файл под главната снимка!

За поредна година музикантите на Quarto предлагат една незабравима коледна вечер с приятели от цял свят. Ще слушате най-красивите барокови концерти за пиано, цигулка, класика от Моцарт и Бетовен, която ще доведе до лъчезарната музика на фамилия Владигерови. Събитието предстои на 20 декември от 19.00ч. в зала "България".

С Музикантите на Quarto ще свирят и солисти:

Христо Казаков (пиано)

Иван Пенчев и Иван Въгларов (цигулки)

Александър и Константин Владигерови (тромпет, флюгелхорн, кларинет и пиано)

Програма:

Бах - Концерт за пиано в ре-минор

Корели - Коледно Кончерто гросо

Моцарт - Малка нощна музика

Панчо Владигеров - Приказка

Динику - Владигеров - Хоро стакато

Бетовен - Владигеров “Ода на радостта в 9/8”

Братя Владигерови - Магия

Милчо Левиев - Песен на шута

и много приятни коледни изненади