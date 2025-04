Музикантите от Quarto отбелязват Международния ден на ромите с концерт в зала "България"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Иван Пенчев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 8 април, когато се отбелязва международният ден на ромите – ден за почит и осъзнаване на културното наследство, музикантите от Quarto Quartet отново ще ни изненадат с изключителна програма със символно значение, която ще възпламени от емоция публиката в зала "България". Цигански музикални шедьоври, най-експресивните, популярни и харесвани произведения, ще чуете не за бис, както се изпълняват на повечето концерти, а в същинската програма на сцената, това са: "Астурия" И. Албенис, "Кармен-фантазия" Бизе-Сарасате, "Цигански напеви" П. Сарасате, "Унгарски танци" Й. Брамс, "Румънски танци" Б. Барток, "Циганка" М. Равел и "Чардаш", в изпълнение на камерен оркестър Кварто с над 20 музиканти със солист Иван Пенчев (цигулка), гост: Деница Димитрова (арфа). Диригент е Константин Илиевски. Кварто квартет е част от състава на Софийска филхармония.

Ромската музика оказва дълбоко влияние върху класическите композиции, като добавя ритмична свобода, експресивни мелодии и виртуозност. Композитори като Ференц Лист, Йоханес Брамс, Пабло де Сарасате и Морис Равел често черпят вдъхновение от циганските ритми, мелодии и виртуозни изпълнителски техники. Композиторите използват характерни елементи от ромската традиция в своите произведения, особено през Романтизма и Импресионизма.

Ромското влияние присъства в много произведения от международно известни композитори като Франц-Йозеф Хайдн, Лудвиг ван Бетовен, Франц Шуберт, Йоханес Брамс и Антонин Дворжак, но има липса на справедливост за патента на циганския принос в композициите, които не биха съществували така, както ги познаваме днес. За да докаже такова влияние, един велик диригент - унгарецът Иван Фишер, е записал изключителни съвременни версии на произведения на Брамс, Лист и Дворжак, точно с намерение, да пресъздаде тяхното вдъхновение, харизма и комуникативна сила, и така да подчертае влиянието на великите цигански музиканти от онова време.