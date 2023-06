"Птиците - Рай на Земята" дава начало на поредица събития в Culturama през юни

Your browser does not support the audio element.

Първата от серия изложби на открито с алегоричното заглавие ПТИЦИТЕ – РАЙ НА ЗЕМЯТА. Изложбата е част от събитията на фестивал CULTURAMA 2023, който вече пета година внася високо изкуство в градската среда. Експозицията може да бъде видяна от 13 до 27 юни на Моста на влюбените, НДК, София, а официалното откриване ще се състои на 13 юни от 17:00 ч. в присъствието на организаторите, партньорите и представители на Столична община.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ина Кънчева, артистичен директор и организатор на фестивала, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Според организаторите, "България е една от най-богатите страни в Европа по отношение на разнообразието на птиците. У нас са установени над 400 вида птици и цифрата расте постоянно. Подборът на селекция от това пъстро и интересно многообразие не е лесна задача. И въпреки това, в настоящия списък избрахме около 60 вида птици, някои от които познати добре и вдъхновили редица народни умотворения като свраката и щиглеца, през редки и застрашени от изчезване видове, които се завръщат у нас с цената на много упорити усилия.В последната категория влизат белоглавия и черния лешояд, белошипата ветрушка, застрашени у нас, но и на много места по света. Сред нашите шейсет птици има и такива с впечатляващо пъстро оперение, като пчелоядите и папуняка, както и прекрасни певци като косът и чинката. Има истински джуджета като орехчето и гиганти като пеликаните, с размах на крилата около 3 метра. Всеки един от тези видове впечатлява и ни вдъхновява да ги наблюдаваме и опазваме! В изложбата ПТИЦИТЕ – РАЙ НА ЗЕМЯТА представяме работата на двама изтъкнати фотографи на птици Мачией Шимански и Атанас Грозданов".

„Импулсът, който ни провокира да покажем тази изложба, в която да поставим важни обществени теми и идеи за малки стъпки за промяна в съпоставка с образите на тези изключителни същества е темата за глобалното затопляне, предизвикано от вредните емисии, което застрашава бъдещето на всички живи същества на нашата планета. Изчезването на ключови видове животни, птици и растения е сериозен проблем, който изисква спешни мерки за ограничаване на затоплянето до граници от 1,5°C – 2°C. В противен случай, този процес на промяна ще бъде извън нашия контрол!", призовават организаторите.

Част от съпътстващата програма на фестивала, отнесена към темата за птиците е съсредоточена на 19.06.2023 между 16:30 и 22:00 ч. в Полски културен институт. „ЗА ПТИЦИТЕ ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД" ще представи три кратки лекции, със съдържание подходящо и за деца на следните теми:

„Птиците около нас, как да ги наблюдаваме и опазваме – разговор за градското биоразнообразие", лектор Атанас Грозданов;

лектор Атанас Грозданов; „Митични птици в залата на месеците" с лектор Пенка Казанджиева;

с лектор Пенка Казанджиева; Wild life art в съвременното българско изкуство и дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори (ДАФНИ) с лектор Христина Грозданова.

В рамките на събитието ще бъдат излъчени и два документални филма:

„Те отлитат", България, документален (2013), реж. Симеон Цончев

25 снимачни дни; 35 часа суров филмов материал; повече от 40 вида птици, сред които редките и застрашени от изчезване червеногуша гъска, египетски лешояд и царски орел. Един разказ за многообразието на диви птици в България.

„Последната гора", Бразилия, документален (2021), реж. Луис Болонези

Фактите и фолклорът се смесват в едно омагьосващо бразилско социално изследване. Режисьорът Луис Болонези се противопоставя на покровителствения културен фетишизъм в своя изкусен документален портрет на амазонската общност яномами, като им дава собствен глас в разказа.

Международен филмов фестивал в Берлин: 2021 г. Победител – Награда на публиката „Панорама" – най-добър филм.

Сеулски еко филмов фестивал: 2021 г. Победител – Голяма награда, най-добър филм

Организаторите подчертават, че птиците изчезват безмълвно всеки ден. "Сред застрашените безбройни дарове на природата са птиците, които от хилядолетия ни вдъхновяват с красотата и свободата на своя полет. Но с всеки изминал ден, техните песни затихват, а популациите им намаляват. Рекордно високите температури и промените в екосистемите принуждават птиците да се справят с безпрецедентни предизвикателства като намаляващи хранителни източници, промяна на миграционните маршрути и загуба на места за гнездене.

Не всичко е необратимо и все още има шанс да обърнем внимание на вредните емисии и да се обединим, за да съхраним биологичното разнообразие и избегнем по-нататъшни вреди в човешкото здраве и световната икономика. Заедно можем да правим ежедневно малки стъпки към големи промени. Тук всеки има своята ключова роля – държавните институции, бизнесът, корпорациите, както и всеки отделен човек, вълнуващ се от съдбата на планетата ни.

Опазването на климата, биоразнообразието и околната среда е дългогодишен ангажимент за всички наши партньори, с които работихме активно по проекта.

Всички те се придържат към своите амбициозни цели за устойчивост и последователно развиват трансформацията на компаниите си с цел климатична неутралност до 2050 г.

Те следват 360-градусов подход – устойчивост, която включва не само цялата верига на стойността от извличането на ресурси до производството и рециклирането, но също така всички нива на устойчивост с екологични, икономически и социални аспекти. Чрез рециклиране на суровини в смисъла на кръговата икономика целят да се постигне възможно най-добро оползотворяване на ресурсите.

В техните приоритети са идеите и прилагането на иновативни методи за рециклиране като основа за ефективна кръгова икономика, която оказва влияние и върху производствените процеси. Някои от основните приоритети на климатичните им стратегии до 2030 г. чрез помощта на съвременни системи за контрол и модерно оборудване са устойчиво производство и затвърждаване на стремежите им за по-рационално използване и разпределение на ресурсите: по-малко СО2, по-малко отпадъци, по-нисък разход на вода, внедряване на зелен софтуер – интелигентни решения за екологична промяна, използването на 100% зелена енергия в сградите им и др", споделят от фестивала.

Д-р Мачей Шимански, посланик на Република Полша в България, е любител на природата, но проявява най-голям интерес към птиците, които наблюдава активно вече почти 35 години. Приключението с фотографията той започва през 2001 година и оттогава не си представя излизане сред природата без фотоапарат. Автор е на много снимки, публикувани в атласи, книги и списания (включително в National Geographic). Представя своите работи на десетки изложби. Фотографирането на птици е една от най-трудните области. „Mоделите" често обитават трудни и недостъпни места, много са плашливи, мобилни, активни и правят всичко, за да не се получи снимката. Затова методите, които използва авторът, за да се доближи до тях, са сходни с тези, използвани от ловците или специалните отряди: търпение, концентрация и специално оборудване: мрежи, палатки и костюми в маскировъчни цветове. Всичко това е в пълен контраст с костюма и вратовръзката, които са ежедневното облекло в неговата професия.

Атанас Грозданов, роден град София, завършва Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов". Дипломира се като бакалавър по биология , магистър по зоология и доктор по зоология в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски". Автор и съавтор на над 40 популярни и над 60 научни статии, глави от книги, ръководства и други, свързани с орнитологията, херпетологията, консервационната биология, биологичного образование и др. Участва като ръководител или експерт в над 20 научни проекта, посветени на изучаване на видове, мониторинг на защитени зони, образователни разработки и др. Лектор и ръководител на група в Erasmus Intensive program в Испания и Португалия. От 2004 до момента работи като асистент и главен асистент в Биологическия факултет на СУ, където понастоящем е и член на Факултетния съвет и Академичния съвет. Гост-лектор в Университета по архитектура, строителство и геодезия и Национален център по заразни и паразитни болести. Създател на образователната платформа СКОРЕЦ – Студентски клуб за образование и развитие с екологичен център към Биологически факултет, в която се развиват уменията и мотивацията на студентите за изучаване и опазване на природата, както и се поддържа жива образователна колекция със стотици посетители годишно. Участник в подготовката на националния отбор по биология и участник в Националната комисия на олимпиадата. Създател на страницата „Дивата София", посветена на популяризирането и опазването на дивите животни и растения в градската среда, както и на базираните в социалните платформи групи „Земноводни и влечуги в България", „Инвазивните видове в България" и други.

Следващите изложби от програмата на CULTURAMA фест 2023:

НОСТАЛГИЯ ПО РАЯ ПЛОЩАД СЛАВЕЙКОВ, 18 юни – 15 юли 2023

ДИВАТА СОФИЯ ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО НДК, ЛЯТНАТА СЦЕНА „KINO & BAR CABANA", 18 юли –15 август 2023

Проектът „Птици" – „Рай на земята" ще бъде представен на 18 юни в Епископската базилика в Пловдив и на 20 юни на пл. „Славейков" в столицата. В него Жан Буко и Джони Рас ще демонстрират уникална техника на свирене с уста, с която имитират трелите на стотици видове птици. Тяхното участие е съчетано с нежния тембър на флейтата на Клер Маршал, яркия глас на сопраното Ина Кънчева и виртуозността на маримбистката Василена Серафимова, а изключителният френски квартет „Ардео" обогатява със своето фино музициране тази пъстра картина от разнообразен репертоар.

Culturama 2023 ще представи също концерта „Рамщайн на две пиана" на Duo Jatekok, музикалната фиеста на Roda dо Cavaco, перкусионното шоу Drum Talk и др. Петото издание на фестивала е в специална колаборация с Френски институт в България и тази година празнува La Fête de La Musique (Празника на музиката, отбелязван във Франция със специални музикални изпълнения в най-дългия ден на годината – 21 юни), като дава свободен достъп до всички събития.

Фокус на съпътстващата програма е и представянето на три изложби в градската среда, посветени на птиците, в съвместно партньорство с „Дивата София".

Фестивал CULTURAMA е част от Календара на културните събития на Столична община.