Протойерей Кирил Попов от столичния храм "Св.Неделя": "Патриарх Неофит имаше ярък музикален талант"

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с протойерей Кирил Попов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Дядо Неофит имаше ярък музикален талант. Той беше диригент и изкусен певец с характерен баритонов глас". Това заяви пред Classic FM композиторът и диригент, протойерей Кирил Попов от столичния храм "Св.Неделя". Той ще запомни Патриарх Неофит като "богата личност с трудове за Слава на Бога и полза роду, на Светата ни Църква и на отечеството".

Снимка: Ладислав Цветков

През 2004-2005г. като Русенски митрополит, Негово Светейшество направи записи със заглавие „Живот и песнопение“, които включват 11 църковни песнопения от традицията на източното православно църковно пеене. В записите участват брата на Патриарх Неофит доц. Димитър Димитров, протойерей Кирил Попов и Стефан Димитров. „Това беше един семеен запис, свързани кръвно, но и духовно. Това беше мисия на Негово Светейшество, за да се вдъхновяваме от тези записи“, споделя свещеникът и музикант.

Снимка: Ладислав Цветков

„Патриарх Неофит е написал хиляди страници ноти. Излезе и сборник с песнопения в полза на певците в храмовете. Решихме да не ги набираме на компютъра, защото са толкова красиво написани от него“. „Сигурни сме, че душата му е жива“, уверен е той.