Професор Николас Паске ще дирижира закриването на 11-тия Фестивал и Академия Allegra

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Николас Паске /дублаж: Светослав Николов/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Вечер на блестящи солисти и шедьоври на класическата музика предстои на 18 юли от 19.00ч. в Централния военен клуб. Диригентът Николас Паске ще поведе Фестивалния оркестъра Алегра в едно вдъхновяващо пътешествие през музиката на Моцарт и Бетовен.



Началото е отредено за драматичната увертюра „Кориолан“, чиито бурни контрасти и напрегната енергия ще създадат впечатляващо въведение. След това идва истинският празник за сетивата – Симфония-концертанте K. 364, с брилянтните солисти Йоана Гойчеа (цигулка) и Дианг Мей (виола), които ще разкрият красотата на музикалния диалог в един от най-жизнерадостните и елегантни концерти на Моцарт, напомняйки за безгрижния дух на композитора.



Вечерта ще завърши със Симфония № 7 на Бетовен – един от най-ярките и вдъхновяващи шедьоври на класическата музика! Самият композитор поставя Седмата симфония сред най-добрите си произведения. В нея той съчетава двете основни теми на своя симфонизъм — героична и жанрова, и създава празник, вдъхновен от революционния дух на епохата. Втората част на симфонията – прочутият „Траурен марш“ е смятана за едно от най-забележителните произведения на световната симфонична музика.

Очаква ви концерт, в който виртуозността и вдъхновението ще се срещнат с непреходната сила на класиката!

Изпълнители:

Йоана Гойчеа – цигулка

Дианг Мей – виола

Николас Паске – диригент

Фестивален оркестър Алегра

Програма:

Лудвиг ван Бетовен – Увертюра Кориолан

Волфганг А. Моцарт – Симфония-кончертанте за цигулка, виола и оркестър в ми-бемол мажор

Лудвиг ван Бетовен – Симфония No. 7

Пригответе се за концерт, изпълнен със светлина, енергия и чиста радост!

Професор Николас Паске е роден в Монтевидео, където учи цигулка и дирижиране в тамошната Музикална академия. След това допълва обучението си във Висшите училища за музика в Щутгарт и Нюрнберг. Паске двукратно – през 1984 г. и 1986 г. печели селекцията на млади диригенти, т. нар. Dirigentenforum, провеждан от Германския съвет за музика. През 1987 г. идва и победата на 37-о издание на престижния диригентски конкурс в Безасон, Франция. Оттогава, диригентът работи с различни реномирани състави по цял свят. С тях той провежда редица концертни обиколки в Швейцария, Италия, Португалия, Южна Америка (Чили, Уругвай, Бразилия, Колумбия), САЩ, Австралия, Южна Корея, Намибия, както и ред страни от югоизточна Азия.

През 1993 Маестро Паске оглавява Симфоничния оркестър на Печ, Унгария. С този състав той също интензивно концертира в чужбина (Германия, Швейцария), разбира се, редом с концертните задължения към града и циклите, изнасяни в Будапеща. Под палката на Паске симфониците на Печ записват интегрално оркестровите произведения на Ласло Лайта за фирмата “Марко Поло”. През 1998 г. заслугите на Н. Паске за изпълнение и популяризиране на унгарската музика са отбелязани с присъждане на наградите Béla Bartók/Ditta Pásztory и Lászlo-Lajtha Prize. След Печ, Паске става главен диригент на Филхармонията в Нойбранденбург, Германия. С този оркестър той също предприема ред гастроли, записва и множество CD. Сътрудничи редовно и с националните радиостанции Deutschlandfunk – Кьолн и Deutschland Radio – Берлин.

Н. Паске е бил и шеф-диригент на Оркестъра на Държавната опера в гр. Кобург, като и досега запазва тясна връзка с този баварски оркестър.

Диригентът има обширна и разширяваща се дискография за Marco Polo, Naxos и Beyer. Сред последните му записи са всички съчинения за цигулка и оркестър на Пиер Род с цигуларя Фридеман Айххорн и Филхармоничния оркестър на Йена.

През 1994 г. Николас Паске е избран за професор по дирижиране в Университета за музика “Франц Лист” във Ваймар. Там той води международни диригентски класове и дирижира университетския оркестър. Води майсторски класове по дирижиране в Испания, Австрия, Бразилия, Великобритания и Чехия. Член е на редица национални и международни журита.

Проф. Паске активно работи с младежки и студентски оркестри сред тях: Младежкият оркестър на Баден-Вюртемберг, младежкият оркестър на Хесен, както и камерният оркестър “Белведере” от Ваймар, с който два пъти печели конкурса на немските младежки оркестри. Ръководи още Трансрегионалния младежки оркестър Баден-Вюртемберг/Оксенхаузен (IRO), който всяко лято събира млади музиканти от 10 страни. Диригент е и на South-East Asian Youth Chamber Orchestra, обединяващ млади инструменталисти от различни държави от региона с база Mahidol University, Salaya/Bangkok (Тайланд), също и на OJCA, Централно американски и Карибски младежки симфоничен оркестър. Понастоящем Маестро Паске е главен диригент на Младежкия симфоничен оркестър на провинция Хесен (LJSO Hessen).

Йоана Кристина Гойчеа - цигулка

Румънската цигуларка Йоана Кристина Гойчеа е забележителен музикант с международно признание.Родена в семейство на музиканти в Букурещ през 1992 г. и получила образование в Букурещ, Лайпциг, Росток и Хановер, нейната кариера върви устремно нагоре от първата победа в международен конкурс - „Й. Брамс“ (2013 г.). Следва лауреатско звание от Международния конкурс за цигулка „Фриц Крайслер“ във Виена (2014 г.), първа награда на Международния конкурс за цигулка „Майкъл Хил“ в Нова Зеландия през 2017 г., първа награда на Немския музикален конкурс в Бон (2018 г.) Следват участия в най-престижните конкурси за цигулка в света: през същата 2018 г. става лауреат на Международния конкурс за цигулка в Индианаполис, а през 2019 г. става носител на награда от конкурса „Кралица Елизабет“ в Брюксел. Йоана Гойчеа е изнасяла концерти като солистка в Европа, Азия, Америка, Нова Зеландия и Австралия, на сцените на Концертгебау - Амстердам, Концертхаус - Берлин, Сейнт Мартин-ин-дъ-Фийлдс - Лондон, Мелбърнския рецитален център, Виенски Концертхаус, Бозар - Брюксел, Майстерсингерхале - Нюрнберг, Шанхайската концертна зала, Атенеум - Букурещ, Кметството на Окланд.

Дианг Мей - виола След забележителния си успех на Международния музикален конкурс ARD през 2018 г., където печели първа награда в категория виола, Наградата на публиката и няколко специални отличия, Дианг Мей не спира да впечатлява с изявите си по най-престижните сцени в света. От 2019 до 2022 г. е соло виолист на Мюнхенската филхармония, а от 2022 г. заема престижната позиция на първи соло виолист в Берлинската филхармония. Същата година става и гост-професор във Висшето училище за музика „Ханс Айслер“ в Берлин. Като солист Дианг Мей е свирил с BBC Symphony Orchestra, Симфоничния оркестър на Баварското радио, SWR Symphony Orchestra Щутгарт, Камерния оркестър на Мюнхен, Deutsche Radio Philharmonie, Концертхаусоркестър Берлин, Шотландския камерен оркестър.

Като търсен камерен музикант той си партнира с изявени артисти като сър Андраш Шиф, Франс Хелмерсон, Емануел Паю, Албрехт Майер, Сабине Майер, Кристоф Прегардйен, Ноа Бендикс-Балгли, Киан Солтани, Пабло Ферандес, квартет Белчеа, както и с Бароковите солисти на Берлин, с които осъществява турне в Китай през 2023 г.