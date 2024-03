Проф.Венцислав Николов разкрива пред Classic FM спомените си за маестро Константин Илиев

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Венцеслав Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 9 март 2024 г. се навършват 100 години от рождението на големия български диригент, композитор и общественик Константин Илиев. По този повод от 19.00ч. в Сити Марк Арт център /бившето кино "Левски"/ в София Камерен ансамбъл „Силуети“ и проф. Венцеслав Николов подготвят специална вечер. От дистанцията на времето всеки зрител ще си спомни за личността на големия наш музикант през погледа на две различни поколения с разкази, документални записи и музика. Ще бъде представена и отново преиздадената автобиографична книга на Константин Илиев "Слово и дело".

Билети и за двете събития ще намерите на място и онлайн

Проф. Константин Илиев завършва ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) през 1946 г., припомнят от Съюза на българските композитори. Учи композиция при проф. Панчо Владигеров, дирижиране при проф. Марин Големинов и цигулка при проф. Владимир Аврамов. Специализира в Пражката академия за музикално изкуство дирижиране при проф. В. Талих и композиция при Я. Ржидки, посещава заниманията по четвърттонова композиция на проф. Алоис Хаба (1946­-47). През 1947 г. се завръща в България. За кратко време работи като музиколог в Радио София, след което има активна диригентска дейност.

Основава ДСО ­ Русе (1947­-48 г.). Диригент на балета на Софийската опера (1948­-49). Главен диригент на ДСО и Народна опера ­ Русе (1949­-52). Главен диригент на Варненския симфоничен оркестър (1952­-56). От 1956 г. (с прекъсвания) е диригент и главен диригент на Софийската филхармония. Професор по оркестрово дирижиране в БДК (от 1967). През 1969 г. напуска филхармонията и до 1971 г. осъществява цикъл от концерти и записи за грамофонната фирма “Балкантон” с оркестъра на ДМА. През годините 1971­-72 и 1978­-84 отново е назначен за главен диригент на Филхармонията.

От 1972 до 1978 г. живее в Добрич и поставя началото на Фестивала на камерната музика. Последната изява на проф. Константин Илиев на диригентския пулт е в Русе (1988 г.). Като диригент получава признание в много страни на Европа, Америка и Азия и изиграва изключително голяма роля в пропагандирането на музиката на ХХ век. Има множество записи в БНР, “Балкантон” и в чужди радиостанции.

Проф. Константин Илиев е един от най-значимите съвременни български композитори, творчеството му се свързва и с така наречения „български музикален авангард“. Пише в различни жанрове: 2 опери и 1 балет; кантатно-ораториални творби; 6 симфонии и други произведения за симфоничен оркестър; 7 Tempi concertati за различни инструментални ансамбли; 4 струнни квартета; духов квинтет и друга камерно-ансамблова и солова музика; 5 песни за глас и пиано; хорова музика за различни състави, репертоарни за изпълнителите; филмова и театрална музика. Aвтор е на три книги, статии и студии.