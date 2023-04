Проф. Венцеслав Николов посреща 80-тата си годишнина на сцената в София

Your browser does not support the audio element.

Тази вечер, 20 април от 19.00ч. в Сити Марк Арт Център /бившето кино "Левски"/ в София проф. Венцеслав Николов ще отбележи своята 80-та годишнина с концерт с романтични миниатюри. В събитието, което е част от цикъла "Вива ла музика" ще вземат участие и музикантите от ансамбъл "Силуети". Авторитетният виолончелист, диригент, педагог и писател ще поднесе програма с романтични миниатюри, съпътствани с негови текстове и интерпретации на ансамбъла Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Венцеслав Николов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"… Събуждаш се някоя сутрин и разбираш: вече си станал на 30…, на 50…, или ето сега на цели 80 години. Преди няколко години имах странната идея да издам в книга списъка на концертите, които съм изнасял в различни страни, с датите и програмите. Това е всъщност истинската ми биография. Доскоро се сещах и за всеки един от тях, спомнях си как съм се чувствал тогава, от кое съм бил доволен в свиренето си, от кое – не.

Когато отбелязвах 50 години, неочаквано кръгла дата в изпълнения с концерти и пътувания мой живот, предложих на публиката да избира сама програмата от петдесетте малки пиеси от репертоара ми.

За Рождения ден тази година задачата е неизмеримо по-трудна - трябва сам да избера от любимите романтични миниатюри, мои спътници на сцената през годините. Всички те ме гледат с очакване от списъка, не искам никоя от тях да се чувства пренебрегната и обидена…

Рожден ден без торта не може! Традиция стана „Павлова“, ефирна и въздушна, наречена на прочутата балерина, с която от няколко години отбелязваме празниците", споделя проф. Венцеслав Николов.