Проф. Сава Димитров: Рекордни 270 музиканти от 47 страни участват в Международния кларинетен конкурс, кръстен на дядо ми

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Сава Димитров- ректора на НМА "Проф. Панчо Владигеров", разположено в звуковия файл под главната снимка!

За трети път София ще бъде домакин на Международния кларинетен конкурс „Сава Димитров“. Той ще се проведе от 17 до 21 януари 2025 г. в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

Конкурсът цели да насърчи младите таланти, като им предоставя сцена за изява, културен обмен и вдъхновение. Участниците ще се съревновават под оценката на международно жури от световно признатите кларинетисти Аркадиуш Адамски (Полша), Вангел Тънгъров (България/САЩ), Габор Варга (Унгария), Никола Балдеру (Франция), Фабио Ди Казола (Швейцария), Шърли Брил (Израел/Германия) и Юан Юан (Китай).

Снимка: НМА "Панчо Владигеров" - София

"Рекордни 270 музиканти от 47 страни подадоха кандидатурите си за участие в Международния кларинетен конкурс „Сава Димитров“. От тях бяха допуснати 172, които ще се включат в третото издание. Конкурсът е разделен на 4 възрастови групи, а сред наградите има инструменти от най-висок клас. Това сподели пред Classic FM проф. Сава Димитров- ректор на НМА "Проф. Панчо Владигеров". Освен концерти, новост ще бъдат майсторските класове. Цялата музикална надпревара може да се следи в Ютуб. Присъствените концерти в залата на НМА са с вход свободен за публиката. Прочетете повече ТУК