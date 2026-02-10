Проф. Николай Овчаров и „Сцена Централни хали“ стартират месечни беседи, посветени на царете от средновековна България

Известният историк и археолог проф. Николай Овчаров стартира месечна поредица от безплатни беседи, посветени на „Царете от Средновековна България“. Домакин на събитията ще е градското пространство за култура и археология „Сцена Централни хали“.

Първото събитие от поредицата ще се проведе на 13 февруари от 19 часа и неговата тема ще е „Хан Аспарух и първите стъпки на българската средновековна държава“.

На достъпен език и чрез любопитни и интересни факти, всеки път в рамките на час проф. Овчаров ще потапя гостите на събитията в съответния век. През много снимки на намерени от него артефакти по време на разкопките му, запалените по историята ще научат повече за бита, културата и живота на българите.

Увлекателните беседи са подходящи както за ученици, така и за всеки, който иска да научи повече за историята на нашето Средновековие.

Втрото издание от поредица ще е през март и ще е посветено „Апогеят на езическа България при хановете Крум и Омуртаг“. През април ще се разглежда темата „Създаването на Българската империя (Борис-Михаил, Симеон и Петър)“. Месец май ще пренесе гостите в „Българската епопея при цар Самуил и наследниците му“, а през юни в „Освобождението на България от византийска власт и първите Асеневци – Петър, Асен и Калоян“.

След кратка лятна ваканция, беседите ще продължат през септември с „Втората българска империя на Иван Асен II“, октомври - „Непознатият и трагичен цар Константин Тих Асен“, ноември - „Ново величие при цар Теодор Светослав Тертер“. Последното за годината събитие ще е през декември на тема „Цар Иван Александър Асен и втория „Златен век“, а януари 2027 г. ще започне с „Драматичната епоха на Иван Шишман и неговите наследници“.

Допълнителна информация за културната програма на „Сцена Централни хали“ може да намерите на www.sofia-hali.bg и в социалните мрежи.