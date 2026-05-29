Проф. Момчил Георгиев: "Правим "Софийски музикални седмици“ с няколко плана заради финансирането"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Момчил Георгиев - програмен директор и председател на Фондация „Международен фестивал Софийски музикални седмици“, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Софийски музикални седмици“ е най-старият софийски фестивал, основан през 1969 г. в София като част и до днес от културния календар на столицата.

Този сезон във фокус на фестивала са българските композитори юбиляри. Ще честваме имената, музиката и годишнините на Петко Стайнов, Димитър Ненов, Андре Букурещлиев, Васко Абаджиев, Ивелин Димитров, Красимир Кюркчийски, Николай Стойков, Стоян Бабеков, Михаил Пеков, Милко Коларов, Стефан Илиев, Ангел Котев, Любомир Денев, Ханджиев, Цветан Добрев, Драгомир Йосифов. Техни произведения ще звучат през следващите два месеца от най-разнообразни изпълнители под мотото „Произведено в България 2“. Инструменти във фокус тази година са дървените духови инструменти – флейта, обой, кларинет, фагот, пиколо и други. Жанра, който ще привлече вниманието е вокалният рецитал, а духовите ансамбли също са във фокус през този сезон. Избраните артисти във фокус са Надежда Цанова - пиано, Росен Идеалов - кларинет и Атанас Кръстев – виолончело. Държавите във фокус в тазгодишната програма на фестивала са Армения и Гърция.

На 57-ото издание на фестивала, музикалните седмици ще отбележат значими годишнини, като 240 г. Е.Т.А. Хофман, 200 г. Карл Мария фон Вебер, 150 г. Мануел де Файя, 130 г. Петко Стайнов, 125 г. Димитър Ненов, 100 г. Андре Букурещлиев, Богомил Стършенов, Боян Лечев, Никола Николов, Пиер Булез, Дьорд Куртаг, 95 г. Стив Райх, Никола Гюзелев, 90 години от създаването на хоровете на слепите и на транспортните работници, 85 г. Гена Димитрова, Петерис Васкс, Румен Байрактаров, Ангел Котев, Йосиф Радионов, Емил Ханджиев, Камерен хор „Васил Арнаудов” .

В цикъла “Произведено в България” ще чуете българските изпълнители със забележителна кариера зад граница: Албена Данаилова, Алек Аведисян, Александър, Екатерина и Константин Владигерови, Александър Сомов, Александър Хинчев и др.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Програмата на събитията може да видите тук: https://www.facebook.com/sofiamusicweeks; https://www.sofiaweeks.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/

Билети на касите на зала „България“ и в електронната мрежа.