Проф. Милена Моллова ще свири на концертите по повод 70 години Симфониета Шумен

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с пианистката и педагог проф. Милена Моллова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Симфониета Шумен е оркестърът, наследник на най-стария класически оркестър в България, създаден през 1850 г. в Шумен от унгарския емигрант Михай Шафран и Добри Войников. След Освобождението през 1878 г. диригентът Коста Дюкмеджиев основава в Шумен музикалното дружество “Гусла” и продължава традицията на своите колеги. Под негово ръководство през следващите петдесет години в града се основават камерни, оперетни и струнни състави.

Първият модерен симфоничен оркестър в Шумен се създава през есента на 1941 г. под ръководството на Владимир Василев – диригент и преподавател по музика.

През 1946 г. е създаден нов общоградски оркестър с диригенти Велико Дюкмеджиев и капелмайстора капитан Павловски, заместен от Мирко Каравасилев. В началото на 1949 г. се осигуряват по-добри условия за работа на музикантите – репетиционна зала и субсидия от общината. Гостуват солистите Петър Христосков, Леон Сурожон, Владимир Аврамов и Недялка Симеонова.

През 1954 г. оркестърът придобива статут на държавен културен институт. Това става с държавен указ на Министерския съвет от 4 май 1954 г. Със задачата да сформира професионален музикален колектив и да постави началото на неговата творческа дейност, е натоварен диригентът Васил Стефанов. На 2 август 1954 г. е първата репетиция, записана в книгата на оркестъра, с програма: Бетовен – Концерт за цигулка и Симфония №1, Панчо Владигеров – Концерт за пиано №3, Веселин Стоянов – „Обреден танц” из операта „Саламбо”. Откриването на първия концертен сезон става на 3 септември 1954 г. в залата на кино „Одеон“. Оркестърът е в състав от 48 души, диригент е Васил Стефанов, а солисти Панчо Владигеров - пиано и Георги Байнов - цигулка, всички свързани с града. Веднага след откриването на сезона Васил Стефанов се връща в София и става ръководител на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. В Шумен пристига младият диригент Иван Вульпе, току-що завършил Държавната консерватория в София. Той поема оркестъра в следващите три концертни сезона до 1957 г.

На 27 ноември (сряда) от 18:35 ч. в зала „Проф. Венета Вичева“ Симфониета Шумен ще представи първия тържествен концерт, с който ще отбележи 70 години Държавна филхармония Шумен. Вторият ще бъде на 29 ноември (петък) от 19:00 ч. в столичната зала „България“. Музикантите от оркестъра ще върнат публиката назад във времето, като изпълнят същата музикална програма от първия концерт на новия държавен оркестър. Публиката ще чуе: Лудвиг ван Бетовен – Концерт за цигулка и Симфония №1 (първа част) и Панчо Владигеров – Концерт за пиано и оркестър №3. На диригентския пулт ще застане Славил Димитров - настоящ директор на Симфониета Шумен, чието развитие в музиката започва от Шумен. Солисти ще са свързаните с музикалното дело на града, именитата ни пианистка проф. Милена Моллова и известният цигулар Тодор Николаев, учил цигулка в класа на един от най-уважаваните педагози на XX в. проф. Ифра Нийман в престижното висше учебно заведение за музика и театър - The Guildhall School of Music and Drama в Лондон.

Славил Димитров учи пиано при именитата педагожка Росица Михайлова в Шумен. През 1995 г. завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” със специалност „Хорово дирижиране” при проф. Крум Максимов, а през 1998 г. и специалност „Оперно и оркестрово дирижиране” при проф. д-р Иван Бакалов, проф. Иван Вульпе и проф. Васил Казанджиев. В периода 1986-1989 г. участва в експерименталния клас по композиция към Държавната Консерватория в Одеса при проф. Георгий Успенски, а от 1991 до 1994 г. учи композиция при акад. Александър Райчев. През годините работи с различни състави: диригент е на Академичния хор „Ангел Манолов“ – София, създател на хор „Симеонис“ - Шумен, главен художествен ръководител на ансамбъл „Шумен“, диригент при Държавна филхармония – Шумен, Държавна опера – Русе, Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, Държавна опера и балет – Измир, Турция, Национален филхармоничен хор „Светослав Обретенов“ и Младежка филхармония "София" към НМУ„Любомир Пипков“. В периода 2018 - 2024 г. е бил председател на УС на Българския хоров съюз.

Концертната дейност на Симфониета Шумен не се ограничава само в града и региона. През годините с успех са реализирани редица турнета в България и по света - в Германия, Австрия, Италия, Испания, Швейцария, Монако, Беларус, Гърция, Република Корея. Симфониета Шумен има записи в Златния фонд на Българското национално радио, Българската национална телевизия, Радио Шумен. Оркестърът е носител на високи национални отличия и награди.

Билети за концерта на 27 номеври в Шумен: на касата на оркестъра и онлайн ТУК

Билети за концерта на 29 ноември в зала „България“в София: на касите на зала „България“ и онлайн в мрежата на Eventim