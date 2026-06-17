Проф.Милен Замфиров: Обучаваме над 8000 студенти във факултета, развиваме музиката и медийните технологии

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Милен Замфиров- декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата към СУ "Св.Климент Охридски", разположено в звуковия файл под главната снимка!

Проф. д-р Милен Замфиров е декан от 2019 г. насам на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет и неговата кандидатура бе издигната от Факултетния съвет на ФНОИ. Той е професор по специална педагогика. Има над 300 научни публикации, от които 20 монографии, 170 статии и студии, 110 доклада в български и чуждестранни списания в областта на специалната педагогика. Проф. Замфиров е основател и ръководител на Център с лаборатория за изследване на аутизма към ФНОИ. Той е носител на наградата „Питагор" за 2024 г. за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки, носител е и на други награди.

Проф. д-р Милен Замфиров е декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет и неговата кандидатура за ректор на ВУЗ-а бе издигната от Факултетния съвет на ФНОИ.

Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и това са проф. д-р Георги Райновски, проф. д-р Елиза Стефанова и проф. д-р Милен Замфиров, съобщи преди седмица пресцентърът на висшето училище, цитирано от БТА.

На 7 юли Общото събрание на Софийския университет предстои да избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 година, след като проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.