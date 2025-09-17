Проф. Людмил Ангелов: „Искаме камерната музика да се среща със световни жанрове и млади таланти“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с основателя и артистичен директор на "Камералия" Людмил Ангелов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои седмо издание на мултижанровия камерен фестивал на София "Камералия". Той ще се проведе в рамките на Календара на културните събития за 2025 на Столична община и е организиран от Фондация "Пиано екстраваганца".

На 4 октомври Софийската градска художествена галерия ще отвори врати за „Камералия“. Артистичният директор и създател на събитието проф. Людмил Ангелов представя програмата и акцентите, които ще съчетаят класика, фламенко и джаз.

Фламенко спектакъл за откриването

Фестивалът започва с „Карисимо“ – спектакъл на световноизвестния фламенко китарист Хуан Рамон Каро, придружен от певицата Антония Контрерас и танцьорката Кармен Камачо. „Фламенкото е вече обичаен и обичан гост на световните сцени. Радвам се, че и София е част от тази традиция,“ казва Ангелов. Събитието е с подкрепата на Посолството на Кралство Испания.

Класически триа и млади таланти

На 12 октомври трио „Асай“ – Георги Райчев (цигулка), Тодор Иванов (виолончело) и Петър Дюлгеров (пиано) – ще изпълнят Трио №2 от Франц Шуберт и Трио №2 от Феликс Менделсон. „Това е концерт-дебют за едно младо и изключително талантливо българско трио, което вярвам, че ще впечатли публиката,“ подчертава Ангелов. Концертът е съвместна инициатива с Нов български университет, където проф. Ангелов провежда майсторски класове по камерна музика.

Проф. Людмил Ангелов и Луиза Селло

На 15 октомври проф. Ангелов ще свири заедно със световноизвестната италианска флейтистка Луиза Селло. Програмата включва произведения на Моцарт, Доплер, Доницети и сонатата за цигулка и пиано на Цезар Франк в транскрипция за флейта и пиано. Концертът е организиран в партньорство с Италианския културен институт.

Финал с биг бенд и джаз звезди

Финалният концерт на 31 октомври ще се проведе в концертната зала на Националната музикална академия. На сцената ще излезе биг бендът на НМА с участието на южноафриканския саксофонист Карендре Девроуп и българския джаз пианист Константин Костов. Входът за този концерт е свободен.

Подкрепа и мисия

Фестивалът „Камералия“ е част от културния календар на Столичната община и за седма поредна година получава нейната подкрепа. Всички концерти са безплатни за ученици и студенти по музика. „Мисията ни е да обогатим културния живот на София, да срещнем публиката с различни жанрове и да дадем сцена на младите таланти,“ казва проф. Людмил Ангелов.