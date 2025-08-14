Проф. Йи-Йенг Чен и проф. Деян Павлов пред Classic FM: Orbifold Global Music Festival e събитие с кауза и международно измерение

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Деян Павлов и проф. Йи-Йенг Чен, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Orbifold Global Music Festival е международен фестивал за класическа музика, който се провежда в различни държави, а този август гостува в Бургас и София. Събитието включва уроци, майсторски класове, семинари и концерти на ученици и именити солисти и преподаватели от България и чужбина. Кулминацията ще бъде днес, 14 август, в Централния военен клуб в София ще се проведе заключителния концерт на участници във фестивала от Международния майсторски клас по пиано и цигулка. Съпроводът ще бъде на сборен оркестър с музиканти от Симфониета София, СО на БНР и др. под диригентството на проф. Деян Павлов. Концертите ще бъдат два: камерен концерт от 15:00 ч. и заключителен концерт от 19:00 ч. с вход свободен.

„Ще чуете петима пианисти и двама цигулари – от 9 до 22-годишна възраст. Палитрата е широка. Децата са чудесни, работили са много и свирят прекрасно,“ споделя проф. Деян Павлов пред Classic FM. В програмата са включени произведения от Хайдн, Моцарт, Бетовен, Менделсон и Шопен. „Ще завършим с Концерт №1 за пиано на Шопен – истински финал за голямо музикално събитие,“ допълва маестрото.

Проф. Йи-Йенг Чен подчертава, че фестивалът е много повече от поредица концерти. „Важно е да имаме културно разбирателство. Учениците ни идват от Австралия, Европа, Азия и Америка – много от тях не знаеха нищо за България, но я обикнаха. Бяхме в Бургас и София, работихме с местни ученици, давахме им безплатни уроци и свирихме заедно.“

По време на майсторските класове младите таланти се обучават от над десет преподаватели от престижни институции като Джулиард Скуул, Академията в Хановер и водещи музикални университети в Италия. „Всеки студент учи с шест различни учители и свири соло, камерна музика и с оркестър – всичко това само за десет дни,“ отбелязва проф. Чен.

„Впечатленията от нашите участници са чудесни – това е доказателство за много доброто музикално образование в България,“ казва проф. Павлов. По думите му колегите от чужбина са готови да канят български студенти със стипендии в международни университети.

Орбифолд Мюзик фестивал (OGMF) /Orbifold Global Music Festival/, организиран от американската Фондация „Музика“ и Фондация „Орбифолд Мюзик Фестивал“. Форматът се е провеждал на различни места в целия свят – много пъти в Калифорния, Сицилия. Идеята е студенти от целия свят да виждат и да творят на нови места, но и да приобщават местната общност. Първата част на фестивала започна в НУМСИ „Панчо Владигеров“ в Бургас и включва уроци, майсторски класове, семинари и концерти на ученици и именити солисти и преподаватели от България и чужбина.

Проф. Йи-Йенг Чен е член на Националната асоциация на учителите по музика, Колежанското музикално общество и Mu Phi Epsilon. Той преподава пиано и музикална теория в Университета в Канзас. Роден в Тайпе, Тайван, Чен свири на пиано от 8-годишна възраст. Има магистърска степен по музика от Джулиард скуул, където е учил при Робърт Макдоналд и Джером Лоуентал. Чен е пленил публиката по целия свят с екстравагантното си свирене. Той е свирил на четири континента в известни зали, включително Карнеги Хол, Линкълн център в Ню Йорк, Мелбърнския рецитален център, Националната концертна зала в Тайпе, Музикалния център Банф в Канада и Залата на асамблеята в Уъртинг, Великобритания, с оркестри като Симфоничния оркестър на Уъртинг, Оркестъра на музикалния център Бревард, Оркестъра Аванти, Филхармоничния оркестър Ийстман, Националния китайски оркестър и Тайландския филхармоничен оркестър. Чен е носител на награди/грантове за клавирна педагогика и е изнасял лекции, семинари и майсторски класове в Европа, Китай, Австралия, Тайван, Мианмар и САЩ. Неговите ученици са носители на награди от международни и национални конкурси. Проф. Чен е активен член на жури и е журирал национални и международни конкурси по пиано, а също така е преподавател на музикален фестивал в Монтесито, посланик на Международния фестивал по пиано в Тарнов и Академията по пиано „Шопен“ в Кънектикът.

Деян Павлов завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. След това Музикалната академия „Проф. Панчо Владигеров“ в класовете на проф. Георги Робев (хорово дирижиране), проф. Васил Казанджиев (оркестрово дирижиране), проф. Борис Хинчев и проф. Иван Вульпе (оперно дирижиране). Участва в майсторските курсове на проф. Карл Остерайхер (1986, 1988), проф. Хайнц Рьогнер (1989, 1990) и Иля Мусин (1991).

Дирижира концерти и спектакли на Русенската филхармония и опера (1988-1991), ръководи Симфоничния оркестър в Пазарджик (1992-1998), диригент е в Пловдивската опера (1996-1998) и на Оперно-филхармоничното дружество в Пловдив (от 1998), музикален директор е на фестивала „Зимни музикални вечери“ в Пазарджик (1992-1999). От 2001 до 2012 е диригент на Младежката филхармония „София“ към НМУ „Любомир Пипков“. Между 2005 – 2009 води студентските оркестри на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, а през 2013 започва да преподава „Оперно пеене с диригент“ към Вокалния факултет на Музикалната академия, където понастоящем е доцент. Преподава и „Оперно – симфонично дирижиране“ към Теоретико-композиторския и диригентски факултет. През 2014 г. защитава научната степен „доктор“. В паралел с преподавателската си дейност е Главен диригент на Плевенската филхармония (2014 – 2021).

Гастролирал в Гърция, Германия, Великобритания, Испания, Швейцария, Турция, Чехия,Канада, Румъния, Бахрейн. Регистрира записи за радио и телевизионни канали в България, Испания и Румъния. От 1995 година до сега дирижира с Bulgarian Symphony Orchestra- SIF 309 филмова и съвременна музика за международни продуцентски компании. Записал е музика за над 500 филма, някои от тях отличени с награди „Сезар“ (2001, 2004), „Оскар“ (2009) и „Златна палма“ (2007).

Води ежегодно майсторски класове по дирижиране. В репертоара си има произведения от всички стилове и жанрове.

Деян Павлов е удостоен с грамота за „Върхови постижения в музикалната педагогика и изкуство” от НМУ „Любомир Пипков“ (2004), със „Златно петолиние“ от Съюза на българските композитори за високи постижения в интерпретацията на творби от български композитори и е лауреат на „Златно перо“ за принос към българската култура от Класик ФМ радио (2005).