Проф. Франческа Балена Ариста гостува в София за Деня на италианския дизайн по света

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Франческа Балена Ариста /превод: гл.ас. д-р Радея Гешева от СУ "Св.Климент Охридски/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

По повод десетото издание на Деня на италианския дизайн по света на тема: “RE-DESIGN. Преосмисляне на пространства, предмети, идеи и взаимодействия” , Посолството на Италия, Италианската търговска агенция и Италианският културен институт в София представят конференцията „Предизвикателствата пред дизайна“, която ще бъде изнесена от проф. Франческа Балена Ариста – архитект и преподавател в Миланския политехнически университет. Темата на тазгодишното издание е посветена на устойчивостта и препроектирането на публични пространства и е във връзка със старта от България на Обиколката на Италия 2026 г.

Събитието се очертава бъде момент за размисъл върху това как проектирането на публичните пространства трансформира взаимодействията, общностите и градската среда, като подчертава италианския опит в градоустройственото проектиране и дизайна на споделени пространства – велосипедни алеи, паркове, пешеходни маршрути и лека инфраструктура.

Лекцията на проф. Франческа Балена Ариста разглежда темата за предизвикателствата като стимул за креативността на архитекти и дизайнери, показвайки как съвременната архитектура и дизайн се справят със сложни контексти и глобални предизвикателства чрез иновативни подходи. Изхождайки от италианския радикален дизайн от 60-те и 70-те години на ХХ век, който обновява дисциплината в период на социална и културна криза, събитието представя исторически и съвременни примери, илюстриращи развитие му. Специално внимание ще бъде отделено на Андреа Бранци и неговите идеи като проектант и теоретик с международно значение.

10 март 2026 г., 18:00 ч. – Национална художествена академия, София. Вход свободен. На италиански с превод на български.

Франческа Балена Ариста е архитект и доктор по индустриален дизайн и мултимедийна комуникация.

Като независим изследовател и куратор, тя провежда професионални и изследователски дейности в областта на дизайна и архитектурата.

Тя е договорен преподавател в Училището по дизайн на Политехническия университет в Милано и в RUFA, Римски университет за изящни изкуства - кампус в Милано, както и преподавател в SPD, Scuola Politecnica di Design в Милано.

За двугодишния период 2026–2027 г. тя е координатор на Тематичната комисия „Теоретични, исторически и критични изследователски и редакционни проекти“ за Постоянната обсерватория за дизайн на ADI, наградата Compasso d’Oro.

Тя е сътрудничила по изложби и изследователски проекти с големи международни институции, включително Триеналето в Милано, Музея за дизайн ADI, CSAC – Център за студия и архив на комуникациите, Центъра „Жорж Помпиду“, ICA – Института за съвременно изкуство, Музея за декоративни изкуства, Вила Ноай и Венецианското биенале – Архитектура.

Нейни книги и произведения са публикувани от издателства в Италия и чужбина, включително Treccani, Electa, Quodlibet, Il Sole 24 Ore, Corraini, Silvana Editoriale, Éditions du Centre Pompidou, Éditions Gallimard, Skira France, Del Monico-Prestel и Fortino Editions Miami. Публикувала е статии в италиански и международни списания за дизайн, включително Interni и Abitare, и е имала редовна рубрика в списание ICON Design.

Сред най-скорошните ѝ проекти е куратор на две изложби в Музея на дизайна ADI, заедно с Майте Гарсия Санчис и Джовани Комолио: през 2023 г. наградата Compasso d’Oro: „Седемдесет години водещи италиански дизайнерски тенденции в Шанхай“, а през 2022 г. – „Presente Permanente: Съвременен италиански дизайн“, втората инсталация от историческата колекция на Compasso d’Oro. Работила е като асистент-куратор на изложбата „Neo Preistoria“ от Андреа Бранци и Кения Хара, част от XXI Международното изложение „Триенале в Милано“ през 2016 г.

Завършва Архитектурния факултет във Флоренция при проф. Джани Петена с дисертация върху историческия архив на дизайнерската компания Poltronova. С Джани Петена, член на оригиналното ядро ​​на италианския радикален дизайн, тя си сътрудничи по изложби и публикации, включително „Радикалс, архитектура и дизайн 1960/75“, изложба за Венецианското биенале – архитектура през 1996 г. Тя получава докторска степен в Политехническия институт в Милано под ръководството на проф. Андреа Бранци, с когото по-късно провежда професионална работа, включително изложби, публикации и преподавателска дейност, като например съвместно преподаване на курс с Андреа Бранци и Микеле Де Луки в Политехническия институт в Милано.

Тя е съосновател на Центъра за дизайн „Студи Полтронова“ и е била куратор на Историческия архив на Центъра за дизайн „Студи Полтронова“ от 2005 до 2008 г., където е провеждала архивни изследвания, кураторска и промоционална дейност. За Полтронова тя ръководи филологичната реконструкция на изложбата „Superarchitettura“ от 1966 г., филологичната реконструкция на проекта „Superbox“ на Еторе Сотсас (също 1966 г.), курира изложбата „Superarchitettura Reloaded“ на Международния фестивал „Design Parade“ във Вила Ноай, както и курира и продуцира документалния филм „Етторе Сотсас: Частен албум, 1957–2007“, селектиран за Миланския фестивал на дизайнерския филм през 2016 г. Също през 2016 г. тя публикува монографията „Poltronova Backstage: Archizoom, Sottsass, and Superstudio. The Radical Era 1962–1972. Photographs from from the Centro Studi Poltronova Archive“, с предговор от Микеле Де Луки.