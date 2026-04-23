Проф. Десислава Петева ще води Майсторски клас по флейта в Къща музей „Панчо Владигеров“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Десислава Петева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

В периода 24 – 26 април 2026г. Къща музей „Панчо Владигеров“ – София ще бъде домакин на Майсторския клас по флейта на проф. Десислава Петева. Тази година в него ще се включат 12 млади таланти. Най-добрите сред тях ще демонстрират своите умения и усвоените знания по време на заключителния концерт, който ще се проведе на 26 април, неделя, от 11.00ч. в Къща музей „Панчо Владигеров“.

Проф. Десислава Петева е световно признат изпълнител и преподавател по флейта. Завършва с отличие Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София, след което усъвършенства майсторството си при световни имена като Джордж Голуей, Жан Пиер Рампал и Аурел Николе, специализирайки във Флорентинската академия. От 15-годишна възраст е активен солист, дебютира като солистка на БНР и участва в престижни оркестри като „Камеристи де Ла Скала“ и Филхармонията на Оклахома. През 1999 г. печели конкурс за първа флейта в оркестъра на „Ла Скала“ в Милано. Усъвършенства звука си и интерпретациите си, вдъхновявайки композитори като Васил Казанджиев и Румен Бальозов. Страстен защитник на българското музикално наследство, тя редовно участва в международни фестивали и предавания. В момента е редовен професор във Висшата държавна консерватория в Новара, Италия и води майсторски класове в Европа и САЩ.

Къща музей „Панчо Владигеров“– София организира серия от майсторски класове „Другият поглед“ на водещи изпълнители и преподаватели с международна кариера. За повече информация посетете сайта: https://vladigerov.org/