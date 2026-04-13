Предстои майсторски клас по флейта на проф. д-р Десислава Петева

През м. април в Къща музей „Панчо Владигеров“ – София за втори път ще се проведе майсторски клас по флейта от поредицата „Другият поглед“, с ръководител проф. д-р Десислава Петева. Събитието ще се проведе в периода 24 – 26 април е отворено за ученици, студенти и преподаватели по флейта.

Десислава Петева е световно признат изпълнител и преподавател по флейта. Завършва с отличие Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София, след което усъвършенства майсторството си при световни имена като Джордж Голуей, Жан Пиер Рампал и Аурел Николе, специализирайки във Флорентинската академия. От 15-годишна възраст е активен солист, дебютира като солистка на БНР и участва в престижни оркестри като „Камеристи де Ла Скала“ и Филхармонията на Оклахома. През 1999 г. печели конкурс за първа флейта в оркестъра на „Ла Скала“ в Милано. Усъвършенства звука си и интерпретациите си, вдъхновявайки композитори като Васил Казанджиев и Румен Бальозов. Страстен защитник на българското музикално наследство, тя редовно участва в международни фестивали и предавания. В момента е редовен професор във Висшата държавна консерватория в Новара, Италия и води майсторски класове в Европа и САЩ.



През изминалата година майсторският клас на проф. Петева, който се проведе в експозиционната зала на Къща музей „Панчо Владигеров“, се радваше на голям интерес и в него се включиха български и чуждестранни студенти.

Право на участие в майсторския клас имат ученици от специализираните училища в страната и студенти по флейта. Записването за участие в майсторския клас на проф. д-р Десислава Петева продължава до 17-ти април на имейл адреса на музея: [email protected]

Къща музей „Панчо Владигеров“– София организира серия от майсторски класове „Другият поглед“ на водещи изпълнители и преподаватели с международна кариера. За повече информация посетете сайта: https://vladigerov.org/