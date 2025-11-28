проф. Анатоли Кръстев бе удостоен с държавен орден от Бразилия

Изтъкнатият български виолончелист проф. Анатоли Кръстев получи Орден „Рио Бранко“ - степен Комендатор, една от най-високите бразилски държавни награди. Отличието му бе връчано от Н. Пр. г-н Пауло Роберто Кампос Тарисе да Фонтоура, извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия в Република България, в присъствието на отбран брой гости от музикалния ни елит, членове на семейството му, приятели.

Наградата е признание за изключителния принос на проф. Анатоли Кръстев в развитието на културните връзки между Бразилия и България и за неговата дългогодишна дейност в областта на музиката и културния обмен.

Въпреки че има стотици концертни изяви в Европа, Америка, Азия, Африка през годините, той е концертирал много пъти в Бразилия.

Както съобщава Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, изтъкнатият музикант и преподавател по виолончело е изнасял майсторски класове, като голяма част от тях е водил в Бразилия. Сред тях са: 1996, Федерален университет, Сао Пауло, Бразилия; 1997, 1999, Федерален университет „Музикалистас“, Салвадор, Бразилия; 2001 – 2004, Среща на виолончелисти, Порто Алегре, Бразилия; 2002 – 2004, Университет „UNISINOS“, Сао Леополдо, Порто Алегре, Бразилия; 2004, Международен музикален фестивал – Петрополис и Рио де Жанейро, Бразилия; 2004, Федерален университет „Жоао Песоа“, Бразилия; 2003, 2006, Летен международен курс „CIVEBRA“ – Бразилия, Бразилия; 1995, 1996, 1997, 1999, 2002 – 2009, Рио де Жанейро „Международна среща на виолончелисти“.

Проф. Кръстев е бил член на жури в десетки наши и международни конкурси, сред които 1993, Четвърти национален конкурс за млади концертиращи артисти – гр. Бауру (щат Сао Пауло), Бразилия, 1995, Международен конкурс за виолончелисти, Рио де Жанейро, Бразилия и др.