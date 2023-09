Проф.Адриана Благоева: Предстои третото издание на "Момчетата пеят"

Your browser does not support the audio element.

Снимка: The boys are singing

От 06 до 08 октомври 2023 г. в София, Долна Баня и Ботевград ще се проведе Третото издание на Международния хоров фестивал „Момчетата пеят”, организиран от Сдружение „Хор на софийските момчета“. Публиката ще може да чуе представителна програма с участието на хорови състави от България, Швейцария и Белгия.

Културният форум включва общо 5 концертни събития, които ще се проведат в гр. София в залата на НМА „Проф. Панчо Владигеров” със съпътстващи концертни прояви в гр. Долна Баня, гр. Ботевград и иновативни флашмоб изяви в София, специално подготвени от чуждестранните момчешки хорове. Фестивалът ще обогати културната програма на София и ще отговори на обществените очаквания за достъп на широка аудитория в още два града до културни събития с международен характер. Като съпътстваща програма ще се организират неформални срещи на изпълнителите с публиката и с други изявени творци. В рамките на фестивала ще се проведат творчески срещи на диригентите за обмяна на опит, както и уъркшопи с участниците за подготовка на общите изпълнения.

Участници във фестивала ще бъдат четири момчешки хора:

Хор на софийските момчета

Диригент Адриана Благоева

Клавирен съпровод Зорница Гетова

/SOFIA BOYS CHOIR, conductor: Adriana Blagoeva/

Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева”

Диригент Милка Толедова

Клавирен съпровод Юлия Петрова

/PLOVDIV BOYS CHOIR „STEFKA BLAGOEVA“, conductor: Milka Toledova/

Хор на момчетата от катедралата Св. Урсен в Солотурн, Швейцария

Диригент Тобиас Щюкелбергер

/SINGKNABEN DER ST. URSENKATHEDRALE SOLOTHURN, SWITZERLAND, conductor: Tobias Stückelberger/

Хор на момчетата от Фландрия, Белгия

Диригент Дитер Ван Ханденховен

Клавирен съпровод Дирк Вермейр

/FLANDERS BOYS CHOIR, BELGIUM, conductor: Dieter Van Handenhoven/

Концертите ще се проведат при следната програма:

06 октомври, 18 часа

Концертна зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, София

Откриване на Третия Международен хоров фестивал „Момчетата пеят” – участват всички хорове.

Първи фестивален концерт с участието на Хора на софийските момчета и Хора на момчетата от Фландрия, Белгия.

Вход свободен



07 октомври, 11 часа

Концертна зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, София

Втори фестивален концерт с участието на Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева” и Хора на момчетата от Солотурн, Швейцария.

Вход свободен



07 октомври, 16:00 часа

Концертна зала на НЧ „Рила - 1898”, гр. Долна баня

Трети фестивален концерт с участието на Хора на пловдивските момчета и Хора на момчетата от Фландрия, Белгия.

Вход свободен



07 октомври, 16:00 часа

Голяма концертна зала, НЧ „Христо Ботев 1884”, Ботевград

Четвърти фестивален концерт с участието на Хора на софийските момчета и Хора на момчетата от Солотурн, Швейцария.

Вход свободен

08 октомври, 11.30 часа

Концертна зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, София

Закриване на Третия Международен хоров фестивал „Момчетата пеят”

Гала концерт - Пети фестивален концерт с участието на всички участващи хорове

Вход свободен

Всички хорове от България, Швейцария и Белгия ще изпълняват заедно на всички концерти химна на фестивала „Viva la musica” (муз. А. Благоева) и специално написаната за събитието песен „Момчетата пеят” (муз. Ст. Вълдобрев).

Третото издание на Международния хоров фестивал „Момчетата пеят” се организира по проект на сдружение „Хор на софийските момчета”, с финансовата подкрепа на програма РА 14 ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Дейностите по проекта включват три издания на Международния хоров фестивал „Момчетата пеят“: Първо издание в гр. София /България/ 14-16 октомври 2022 г.; Второ издание в гр. Рейкявик /Исландия/ 03-05 юни 2023 г.; Трето издание в гр. София /България/ 06-08 октомври 2023 г. Проектът включва и концерти на изпълнителите в малки населени места в двете държави. Изпълнението на МХФ „Момчетата пеят” цели да се подобри културният обмен между страните-партньори, да бъдат привлечени нови публики, да се улесни достъпът на обществеността до изкуства и култура, да подобри информираността за хорова музика от различни по националност композитори и епохи, както и ангажираността на различни публики към музикалното изкуство. Проектът предоставя равен достъп до културата на граждани от различни социални групи, възрасти и културни интереси и подпомага тяхното включване в културните процеси при свободен вход за всички концерти от фестивала.

