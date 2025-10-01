Проектът “BARTÓK GOTHIC” представя ефектни творби на 1 октомври

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Светослав Николов от Jazz FM и bTV Radio с Кръстина Денчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Проектът “BARTÓK GOTHIC” е посветен на мрачната красота на камерната музика за струнни инструменти на унгарския композитор Бела Барток в хорър, готик и драма киното вече над 60 години - от шестте струнни квартета до емблематичната Музика за струнни, ударни и челеста.

BARTÓK GOTHIC Live представя тези ефектни творби на българската публика през призмата на готик културата и историята на киното. Струнните квартети на Бела Барток звучат в алтернативни пространства в изпълнение на Art&Shock String Quartet.

Съставът обединява виртуозните млади музиканти Стоимен Пеев (цигулка), Ивайло Данаилов (цигулка), Стефания Янкова (виола) и Виктор Трайков (виолончело).

В BARTÓK GOTHIC Live в София ще прозвучат Струнен квартет 1 ор. 7, Струнен квартет 4 и великолепната и безкрайно предизвикателна Соната за соло цигулка в изпълнение на младия Виктор Тренев - специален гост.

Творческата концепция на “BARTÓK GOTHIC” е създадена от Кръстина Денчева. В основата й е филмът “Сиянието” на Стенли Кубрик - носител на Оскар за по едноименната книга на Стивън Кинг. Музиката за струнни инструменти на Барток звучи във филми като “Добрата майка” (1988) на Леонард Нимой, “Да бъдеш Джон Малкович” (1999) на Спайк Джоунс, “Мелинда и Мелинда” (2004) на Уди Алън, “Призрачна соната” (2007) на Ингмар Бергман, “Антропоид” (2016) на Шон Елис, “Вечната дъщеря” (2022) на Джоана Хог. Към тях добавяме и документални филми като “Космос” на Карл Сейгън (1980) и “Херман Хесе: Изгарящо лято” на Хайнц Бютлер (2020), оригиналния телевизионен сериал “Doctor Who” (1967- 1968) и много други.

Проектът ““BARTÓK GOTHIC” се осъществява в партньорство с Институт “Лист” - Унгарския културен институт София с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура” - програма “Създаване” 2024.

Врати: 19:30ч. и начало на концерта: 20:00

Билети: https://bilet.bg/bg/cart/bartok-gothic-live-sofia-6818

Или на място преди концерта

