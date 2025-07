Your browser does not support the audio element.

Проектът BalkaNova отбеляза 20 години от създаването си с концерт и танцово парти през май на същото място, където точно преди 20 години изнесоха първия си концерт - берлинския Haus der Sinne. Оттогава BalkaNova обикаля клубове и концертни зали в Германия и Европа с различни състави.

Вечерта започна с меки тонове, с младия певец/автор на песни от България, Валентин Григоров, който пее от текущия си репертоар. Следва кратко четене с текстове от Венета Терзиева, а след това и българо-берлинската танцова група „Нестинари“ и нейният ръководител Радослав Йорданов обогатиха вечерта с танци през цялото време. DJ Uwe пускаше балкански звуци, както завърши вечерта.

Международният ансамбъл BalkaNova, в който участва и българската певица Виктория Лазароф, съчетава балкански фолк и световен джаз в иновативен стил.

Новият им албум „July Morning“ беше издаден през февруари 2025 г. от Laika Records и беше подкрепен от наградата на Берлинския сенат за студио. В новия компактдиск участват гост-музиканти като Владимир Кърпаров (саксофон), Стоян Янкулов (барабани, тупани, перкусии), Даниел Ставински (пиано), Филип Бернхад (барабани) и Младен Стоянов (цигулка). Мелодии и танци, които и до днес се пеят и свирят из Балканите, формират музикалния басейн, от който тримата музиканти на BalkaNova черпят в новите си аранжименти. Богатият материал от този регион отразява всяка човешка емоция, колкото и парадоксална да изглежда, от меланхолия до трагедия, от осъществена и несподелена любов до спираща дъха, подобна на транс еуфория. Разказват се забавни и тъжни истории от ежедневието, както и балади за исторически герои и мъченици, които поради бурната история на Балканите са многобройни и пламенно почитани.

Виктория Лазароф: вокали, акордеон, перкусии

Андреас Брун: 7-струнна акустична китара

Хорст Ноненмахер: контрабас

Мануел Подхостник: барабани

Младен Стоянов: цигулка

Сопраното Виктория Лазарофф е родена в София, България. Започва музикалното си образование в Специалното музикално училище „Георг Фридрих Хендел“. Била е стипендиант и студентка трета година в Института „Юлиус Щерн“ към Берлинския университет по изкуствата. Там завършва музикално образование и вокални изследвания при професор Юта Шлегел. Сценични работилници с Вера Немирова, както и уроци по пеене и семинари по джаз и световна музика, допълнително усъвършенстват артистичната ѝ изразителност.

Дебютира в операта като солистка на оперния фестивал „Oper Oder Spree“. Демонстрира топлия си, многостранен вокален звук и разностранни актьорски умения в панталонови роли като младия съблазнител Блансак в „La scala di seta“ на Росини и като фаталната жена Лавина в продукцията на Нойцелер на „Кайрската гъска“ на Моцарт. Гостуващите ѝ изпълнения като Сафи в „Циганският барон“ (Й. Щраус) и други оперни и оперетни роли я отвеждат на множество сцени в Германия. Репертоарът ѝ включва Дона Елвира (Моцарт), Тоска, Лиу (Пучини), Кармен (Бизе), Мари (Сметана) и Татяна (Чайковски). С учителката си по пеене Рутилд Енгерт, тя вече се впуска и в роли като Зиглинда (Вагнер) и Леонора (Бетовен).

Тя е изнасяла успешни концерти и оперни продукции с Берлинския камерен оркестър, Севернобохемската филхармония Теплице, оркестъра на Болшой опера Минск, оркестъра на Софийското радио и Новия симфоничен оркестър на Софийската опера под диригентството на Юдит Кубиц, Марко Комин, Диан Чобанов, Фаусто Нарди и Роланд Мел, между другото. Гала концерти са я отвели в известни концертни зали, включително Виенската Концертхаус, Хамбургската Лайсхале, Лидерхале Щутгарт, Бремен Глокке, Дюселдорфската Тонхале и Алте Опер във Франкфурт на Майн.

От 2008 г. тя е преподавател по пеене в Берлинския университет по изкуствата. Води певчески семинари и семинари по песни, както и е вокален треньор за акапелни групи и музикални продукции.

В рецитали, включващи славянски романтични и модерни произведения с Олга Романченко на пиано – „Славянска душа“ – както и в редовни концерти и турнета с групата си „BalkaNova“ – балканска фолк и световна музика – с Андреас Брун (китара) и Хорст Ноненмахер (барабани), тя съчетава българските си корени с разнообразния си музикален опит.

През есента на 2012 г. албумът „HeartBeats“ на нейната група BalkaNova – с участието на Стоян Янкулов (тупан, барабани) – беше издаден от Bosrecords (JaroMedien).

От 2014 г. Виктория Лазарофф води вокалните семинари „Песен и опера на немски език“ в Хавана в сътрудничество с Teatro Lírico Nacional de Cuba и Instituto de Arte Superior в Хавана, спонсорирани от Германското посолство и Гьоте института в Хавана, както и от Германската служба за академичен обмен (DAAD).