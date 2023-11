Прочутият Вадим Холоденко ще покори столичната публика на "Пиано екстраваганца"

Прочутият Вадим Холоденко ще покори столичната публика в рамките на 13-тото издание на фестивала "Пиано екстраваганца", който е част от Календара на културните събития на Столичната община за 2023г. Рециталът на забележителния музикант ще се състои на 9 ноември от 19.30ч. в Софийската градска художествена галерия. В програмата са включени Сюита в Си бемол мажор, HWV 434 от Г. Фр. Хендел, Соната в До-диез минор, Hob. XVI: 36 от Й. Хайдн, Соната в Ми мажор, Оп. 14 №1 от Л. ван Бетовен, както и “Traced Overhead” от Т. Адес и фрагменти от “Години на странстване – Италия” от Ф. Лист.

Билети ще откриете на касата на зала "България, в мрежата на Ивентим, както и на място непосредствено преди концерта.

Комбинирайки изключителен пианизъм, ненадмината широта на репертоара и ниво на интерпретативен финес, което надхвърля сферите на поезията, Вадим Холоденко се извисява като артист, какъвто светът рядко е виждал след ерата на великите пианисти. Златният медал от Международния конкурс за пиано Ван Клайбърн, изтъкнатият пианизъм и дълбоките артистични дарби на Холоденко довеждат до покани от много от най-добрите световни оркестри и концертни зали. Акценти в неговата кариера включват концертни изпълнения с водещи оркестри на Северна Америка (Симфоничен оркестър на Атланта, Симфоничен оркестър на Синсинати, Симфоничен оркестър на Индианаполис и Оркестъра на Филаделфия); Европа (Danish National Symphony, London Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi и Orquesta Nacional de España); и Азия и Далечния изток (Национален симфоничен оркестър на Тайван, Симфоничен оркестър на Сидни и Метрополитен симфоничен оркестър на Токио). Заемал е позицията на резидентен артист в Симфоничния оркестър на Форт Уърт (Тексас, САЩ) и SWR Sinfonieorchester (Щутгарт, Германия).

Холоденко е изградил силни музикални партньорства с много от водещите световни диригенти и е имал удоволствието да си сътрудничи с Karina Canellakis, Myung-Whun Chung, Cristian Măcelaru, Gemma New, Dima Slobodeniouk, Thomas Søndergård, Krzyzstof Urbański и Kazuki Yamada, сред много други. В рецитал се изявява на водещи световни сцени – от Лондон, Париж и Виена до Бостън, Чикаго и Ню Йорк – където е възхваляван за своята „желязна техника, способна на моменти на кристална деликатност“ (The Guardian). Той също така е внимателен и отдаден камерен музикант, радващ се на вдъхновено сътрудничество с редица артисти като Клара Джуми-Канг, Анастасия Кобекина, Вадим Репин и струнните квартети Belcea и Jerusalem. Той е направил множество записи с цигуларката Алена Баева, с която скорошни и предстоящи изяви включват концерти в културните столици като Флоренция, Лондон и Париж.

Притежавайки изключителна способност за усвояване на музиката, самият мащаб на знанията и владеенето на литературата за пиано на Холоденко е ненадминат и той притежава огромен набор от активен репертоар. Неговата дискография до момента включва солови произведения за пиано от разнообразен списък от композитори (Й. С. Бах, Балакирев, Бетовен, Чаплигин, Курбатов, Лист, Метнер, Прокофиев, Рахманинов, Ржевски, Шуберт, Скрябин, Зилоти, Стравински и Чайковски и др.). Записите му за звукозаписната компания Harmonia Mundi включват Концерт за пиано на Григ, Концерт за пиано на Сен Санс №2 и пълния цикъл от концерти за пиано на Прокофиев. Записите на Холоденко са описани като „наистина изключителни“ (списание Gramophone) и са получили такива отличия като наградата “Избор на редактора” (BBC Music Magazine) и така желаната “Diapason d’Or de l’année”. Най-новото му диск – съчетание на Диабели вариациите на Бетовен и The People United Will Never Be Defeated! на Ржевски за лейбъла Quartz Music (2022) – е посрещнат с огромно одобрение от критиката, описан като „внимателно очертан и въздействащ“ (BBC Music Magazine) и “Холоденко е в елита на класическите пианисти“ (Norman Lebrecht, за “The Critic”).

Роденият в Киев Вадим Холоденко взема първите си уроци по пиано на шестгодишна възраст и започва международни турнета на тринадесет години. Получава образование в Киевския държавен музикален лицей „Лисенко“ и Московската държавна консерватория „Чайковски“ при известните педагози Наталия Гриднева, Борис Фьодоров и Вера Горностаева. Печели първа награда на Международния конкурс за пиано Сендай (2010) и Международния конкурс за пиано Шуберт (2011), преди да вземе златния медал на Международния конкурс за пиано Ван Клайбърн (2013). В момента той живее в Люксембург.