Прочути солисти и уникални събития в есенното издание на XVI международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“

На 17 септември врати отваря есенното издание на XVI международен фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” – фестивалът, носител на престижните отличия “Музикален проект на годината”, награда “Пловдив” за музика, Златен медал от Министерство на културата и “Златно перо” за принос към българската култура и изкуство.

Предстои едно издание, в което най-високите стандарти в изпълнителското изкуство вървят ръка за ръка с оригиналното, уникалното, случващото се за първи път. Публиката в Града под тепетата ще има щастието да присъства на първия рецитал като дуо на знаменитите Албена Данаилова (концертмайстор на Виенската филхармония) и Людмил Ангелов (пиано), на маратонското изпълнение на прочутия цигулар Светлин Русев на всичките 24 капричии от Паганини в една вечер, на мелодрамата “Инок Ардън” от Рихард Щраус с участието на звездата на Народния театър – актьорът Валентин Ганев и пианистката Виктория Василенко (носител на Първа награда от конкурса „Джордже Енеску“); ще извърви музикалното пътешествие на Курт Вейл от Берлин до Бродуей; ще вкуси оригиналната програма „Рицарите на авангарда в пантеона на XX век“ на именитите Ангелина Абаджиева (цигулка) и Борислава Танева (пиано); ще преживее „Нощ в оперетата“ с Марио Николов, Валентина Корчакова и Георгиус Филаделфис и мн. др.

Публиката ще се наслади на единствения по рода си проект “Wondrous machine” със световноизвестното мецосопрано Светлина Стоянова (солистка в Миланската Скала, Виенската опера, операта в Цюрих), с квинтет „Пилекадоне“ (носител на наградите „Златна лира“ и „Марин Големинов“ за върхови постижения в изпълнителското изкуство), с пианиста, композитор и импровизатор Константин Костов, творящ в сферата на Modern Jazz, Crossover Jazz, Folk Jazz, с джазмена, барабанист и композитор Христо Йоцов и с басиста Димитър Карамфилов. Така XVI Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ – част от Културния календар на община Пловдив – вдига завесата на своето есенно издание с уникален концерт на 17 септември в Епископската базилика – концерт, в който бароковата музика и джазът се преплитат по изключително вълнуващ начин. Барокът и джазът – на пръв поглед два противоположни полюса - са сближени майсторски в интерпретацията на прочутите солисти, които за първи път ще си партнират заедно на сцената, като ще поведат публиката по приказния път от епохата на английския барок (Пърсел и Хендел) до естетиката на джаза в наши дни.

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив, Министерство на културата, фондация „Музикартисимо”. Билети онлайн в мрежата на Ивентим.бг и на място преди концертите.

Запознайте се с пълната програма на фестивала тук: www.musicartiHYPERLINK "http://www.musicartissimo.com/"sHYPERLINK "http://www.musicartissimo.com/"simo.com